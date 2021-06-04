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    Италия снова сохранит свои ворота неприступными?

    Италия — Чехия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на международный товарищеский матч 4 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Чехия
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    4 июня на стадионе «Ренато Даль'Ара» (Болонья) сойдутся сборные Италии и Чехии. Поединок будет носить товарищеский характер. Начало игры в 21:45 по мск. Италия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2021 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 21:45 Чехия Чехия
  • Прага
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.66
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    Италия

    Итальянцы имеют 7-матчевую победную серию, а последнее поражение они терпели в сентябре 2018 года. При этом отметим, что во всех семи последних поединках хозяева не пропускали.

    Сборная Италии смогла пробиться в плей-офф Лиги наций. В последних турах она всухую одолела Польшу (2:0) и Боснию и Герцеговину (2:0).

    С теми же результатами «Лазурная команда» обыгрывала сборные Литвы, Болгарии и Северной Ирландии в квалификации на чемпионат мира 2022 года. 28 мая коллектив провел легкий спарринг с Сан-Марино (7:0).

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    Подопечные Роберто Манчини хорошо играют дома. В домашних стенах они показывают надежный футбол. В семи матчах, которые были сыграны в период с 2020 по 2021 год, итальянцы пропустили всего два мяча.

    Чехия

    Чехи тоже могут похвастаться успехами. Они вышли в Лигу А в турнире Лиги наций. По итогам прошлого розыгрыша команда заняла первое место в своей группе, опередив Шотландию, Израиль и Словакию.

    К старту квалификации на ЧМ-2022 Чехия обыграла Израиль (1:0) и Словакию (2:0). В первом отборном матче мундиаля гости разгромили сборную Эстонии со счетом 6:2.

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    • После этих хороших результатов «Народная команда» смогла сыграть вничью с Бельгией (1:1), однако перед паузой на международные матчи она уступила Уэльсу (0:1).

    Нужно также отметить, что сборная Чехии много проигрывала в последних выездах. У нее 3 поражения в четырех случаях.

    Прогноз и ставка

    Победу Италии букмекеры выставили с коэффициентом 1.65, а поставить на победу Чехии они предлагают с коэффициентом 5.30. Котировка на ничью составляет 4.20.

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    Вариант с победой Италии выглядит заманчивым. У «Скуадры Адзурры» 7 побед подряд всухую. Так что можно поставить на П1 с коэффициентом 1.65.

    Также можно сыграть на надежности итальянской обороны, которая пропустила лишь 2 гола в 12 последних поединках. Чехия смогла распечатать ворота Бельгии, но при этом не смогла забить в ворота Германии осенью прошлого года и не забила Уэльсу.

    Поставить против того, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.93.

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