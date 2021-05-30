«Атлетико Минейро»
«Атлетико Минейро» в прошлом чемпионате Бразилии выиграл бронзовые награды, отстав всего на три очка от чемпиона, которым стал «Фламенго».
К данному поединку «черно-белые» подходят с 12-матчевой беспроигрышной серий с учетом всех турниров, где они восемь встреч выиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами.
Пере старом нового сезона «Атлетико» стал победителем чемпионат Минейро, а также удачно выступил на групповом этапе Кубка Либертадорес, выиграв пять игр при одном мировом исходе.
На своем поле «Атлетико Минейро» не проигрывает с ноября прошлого года, одержав за это время 15 побед и четыре раза сыграв вничью.
«Форталеза»
«Форталеза» в прошлом сезоне боролась за выживание. Она заняла только 16 место, опередив «Васко да Гама», который оказался в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям.
На финише минувшего розыгрыша Серии А «трехцветные» уступили с общим счетом 0:9. В межсезонье они провели 21 поединок в различных турнирах, где только дважды проиграли, правда, соперники были не ахти какого уровня.
Перед данной встречей «львы» сыграли вничью 0:0 с «Сеарой» в финале чемпионат Сеараенсе, но стали победителями турнира, так как были выше соперника в регулярном первенстве.
Стоит отметить, что в рамках Серии А «Фортолеза» проиграла в своих последних семи поединках, где в пяти случаях не смогла забить даже гола.
В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.
Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Форталеза»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.40.
На викторию «Форталеза» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.90.
Прогнозируем, что бронзовый призер первенства дома добьется уверенной виктории над коллективом, который чудом избежал понижения в классе в прошлом сезоне.