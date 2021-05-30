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    «Атлетико» стартует с уверенной виктории

    «Атлетико Минейро» — «Форталеза». Прогноз и ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Бразилии, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Форталеза»
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    В воскресенье, 30 мая, в первом туре чемпионата Бразилии по футболу «Атлетико Минейро» на своем поле сыграет с «Форталезой». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» в прошлом чемпионате Бразилии выиграл бронзовые награды, отстав всего на три очка от чемпиона, которым стал «Фламенго».

    К данному поединку «черно-белые» подходят с 12-матчевой беспроигрышной серий с учетом всех турниров, где они восемь встреч выиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами.

    Пере старом нового сезона «Атлетико» стал победителем чемпионат Минейро, а также удачно выступил на групповом этапе Кубка Либертадорес, выиграв пять игр при одном мировом исходе.

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    На своем поле «Атлетико Минейро» не проигрывает с ноября прошлого года, одержав за это время 15 побед и четыре раза сыграв вничью.

    «Форталеза»

    «Форталеза» в прошлом сезоне боролась за выживание. Она заняла только 16 место, опередив «Васко да Гама», который оказался в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям.

    На финише минувшего розыгрыша Серии А «трехцветные» уступили с общим счетом 0:9. В межсезонье они провели 21 поединок в различных турнирах, где только дважды проиграли, правда, соперники были не ахти какого уровня.

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    • Перед данной встречей «львы» сыграли вничью 0:0 с «Сеарой» в финале чемпионат Сеараенсе, но стали победителями турнира, так как были выше соперника в регулярном первенстве.

    Стоит отметить, что в рамках Серии А «Фортолеза» проиграла в своих последних семи поединках, где в пяти случаях не смогла забить даже гола.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Форталеза»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Форталеза» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.90.

    Прогнозируем, что бронзовый призер первенства дома добьется уверенной виктории над коллективом, который чудом избежал понижения в классе в прошлом сезоне.

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