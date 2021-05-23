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    Обойдет ли «Севилья» «Барселону»?

    «Севилья» — «Алавес». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Испании 23 мая 2021 года

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    «Севилья» идет на четвертом месте
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Алавеса» в рамках заключительного тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Мая 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • 2
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    «Севилья»

    «Севилья» находится на четвертом месте, отставая на два очка от «Барселоны», которая, правда, имеет преимущество по личным встречам.

    «Севилья» вполне могла бороться за титул, если бы не потеряла очки в трех из четырех последних матчах чемпионата.

    Сначала команда Хулена Лопетеги неожиданно уступила дома «Атлетику», а потом упустила победу над «Реалом» (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После того, как андалузцы обыграли «Валенсию» (1:0), поражение им с разгромным счетом нанес «Вильярреал» (4:0).

    «Алавес»

    За тур до финиша Примеры «Алавес» с 38 набранными баллом идет на 15 месте в турнирной таблице и досрочно спасся от вылета в Сегунду.

    Еще недавно «славные» крупно проиграли на выезде «Эйбару» со счетом 0:3. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и два раза сыграли вничью.

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  • 18/05/2021

    • Мировые клуб из Витории добыл в выездных встречах, поделив очки с «Атлетиком» (0:0) и «Валенсией» (1:1). Выигрыши пришлись на домашние игры, в которых он переиграл «Уэску» (1:0) и «Вильярреал» (2:1).

    Тем не менее, после этого они не проигрывают. Сперва баски разошлись миром с «Леванте» (2:2), после чего переиграли «Эльче» (2:0) и «Гранаду» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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