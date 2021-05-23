«Севилья» сыграет на своем поле против «Алавеса» в рамках заключительного тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» находится на четвертом месте, отставая на два очка от «Барселоны», которая, правда, имеет преимущество по личным встречам.

«Севилья» вполне могла бороться за титул, если бы не потеряла очки в трех из четырех последних матчах чемпионата.

Сначала команда Хулена Лопетеги неожиданно уступила дома «Атлетику», а потом упустила победу над «Реалом» (2:2).

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После того, как андалузцы обыграли «Валенсию» (1:0), поражение им с разгромным счетом нанес «Вильярреал» (4:0).

«Алавес»

За тур до финиша Примеры «Алавес» с 38 набранными баллом идет на 15 месте в турнирной таблице и досрочно спасся от вылета в Сегунду.

Еще недавно «славные» крупно проиграли на выезде «Эйбару» со счетом 0:3. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и два раза сыграли вничью.

Мировые клуб из Витории добыл в выездных встречах, поделив очки с «Атлетиком» (0:0) и «Валенсией» (1:1). Выигрыши пришлись на домашние игры, в которых он переиграл «Уэску» (1:0) и «Вильярреал» (2:1).

Тем не менее, после этого они не проигрывают. Сперва баски разошлись миром с «Леванте» (2:2), после чего переиграли «Эльче» (2:0) и «Гранаду» (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.