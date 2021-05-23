В поединке последнего 38 тура французской Лиги 1 «Нант» дома сыграет с «Монпелье». Игра пройдет на стадионе «Божуар» 23 мая. Начало в 22:00 мск. «Нант» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Для «Нанта» этот матч имеет огромное значение, поскольку у него стоит вопрос о сохранении прописки в Лиге 1. Сейчас коллектив занимает 18 место, которое ведет в плей-офф на выбывание. Спасительная 17 строчка в одном пункте.

На протяжении четырех туров «Нант» делал все возможное, чтобы выйти из сложившейся ситуации. «Желто-зеленые» в прошлых турах громили «Бордо» (3:0) и «Дижон» (4:0), а также «Брест» (4:1) и «Страсбург» (2:1).

Примечательно, что победа над «Бордо» стала для хозяев первой с 18 ноября. Этой весной «Нант» проиграл 3 из 5 матчей, сыгранных на своем поле.

Все прогнозы на Лигу 1

Всего в 18 домашних матча этого сезона чемпионата Франции «Нант» одержал всего 3 победы.

«Монпелье»

«Монпелье» не имеет шансов на попадание в зону еврокубков. У него 51 очко (8 позиция). Единственное, что остается гостям на последний тур — это защита восьмой позиции. «Ницца» находится в двух очках от них.

С победами у «Монпелье» в последних матчах было туго — всего одна победа в пяти поединках. «Паладины» на выезде обыграли «Страсбург» 3:2.

Коллектив сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), проиграл «Сент-Этьену» (1:2) и «Ницце» (1:3), а в прошлый раз разошелся миром с «Брестом» (0:0). Напомним также, что 12 мая «Монпелье» проиграл ПСЖ в полуфинале Кубка Франции. Игра заканчивалась серией пенальти (2:3 П).

Жордан Ферри, Йонас Омлин, Амбруаз Ойонго, Флоран Молле и Педру Мендеш — игроки, которые не примут участия в матче.

Прогноз и ставка

«Нант» оценивается букмекерами, как фаворит поединка — 1.51 против 6.20. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.70.

«Нант» — крайне неудобный соперник для «Монпелье». «Желто-зеленые» не проигрывают уже 5 матчей — 3 победы и 2 ничьи. При этом «Монпелье» сумел забить всего два мяча за этот отрезок.

Склоняться в сторону «Нанта» заставляет и тот факт, что команда борется за выживание, а загнанный в угол зверь страшнее вдвойне. «Нант» выиграл три матча подряд с разрывом в три гола и более.

Давайте возьмем Ф1 (-1) за 1.82. «Монпелье» достаточно много пропустил в последних турах.