«Вердер»
«Вердер» явно не учел уроки минувших сезонов. Бременцы вновь на грани вылета, и стыковые матчи могут не помочь!
Перед заключительным туром «музыканты» занимают как раз стыковое 16 место. Причем отрыв от вылетающей 17 позиции минимальный.
В общем, «Вердеру» в этой встрече нужно незамедлительно доставать все резервы. Если, конечно, они еще остались…
Ситуацию можно было существенно улучшить в предыдущем туре. Однако «Вердер» безропотно уступил «Аугсбургу» (2:0).
«Боруссия» М
«Боруссия» М на текущий момент занимает 8 место. Для выхода в квалификацию Лиги конференций УЕФА команде нужно подняться на строчку выше…
…Которую пока что занимает «Унион». Впрочем, все реально, особенно с учетом отставания от берлинцев на один балл.
«Боруссия» М в минувшем туре сенсационно уступила дома. «Штутгарт» оказался не по зубам «жеребцам» (1:2).
В общем, мотивация у гостей присутствует. Между тем, от команды ведь изначально ожидали куда большего!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.50, на ничью за 3.75, а на «Вердер» — за 2.60.
Хозяева обязаны исключительно побеждать. Иначе вылет из элиты приобретет реальные очертания.
«Боруссия» М еще может немного подняться, так что гостей также следует ждать активности в атаке.
У обеих команд с мотивацией на эту встречу полный порядок, так что с голами проблем не возникнет. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72.