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    «Музыканты» с «жеребцами» проведут мощный второй тайм?

    «Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, Бундеслига, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах
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    Милот Рашица
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 34-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. «Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вердер»

    «Вердер» явно не учел уроки минувших сезонов. Бременцы вновь на грани вылета, и стыковые матчи могут не помочь!

    Перед заключительным туром «музыканты» занимают как раз стыковое 16 место. Причем отрыв от вылетающей 17 позиции минимальный.

    В общем, «Вердеру» в этой встрече нужно незамедлительно доставать все резервы. Если, конечно, они еще остались…

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    Ситуацию можно было существенно улучшить в предыдущем туре. Однако «Вердер» безропотно уступил «Аугсбургу» (2:0).

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М на текущий момент занимает 8 место. Для выхода в квалификацию Лиги конференций УЕФА команде нужно подняться на строчку выше…

    …Которую пока что занимает «Унион». Впрочем, все реально, особенно с учетом отставания от берлинцев на один балл.

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    • «Боруссия» М в минувшем туре сенсационно уступила дома. «Штутгарт» оказался не по зубам «жеребцам» (1:2).

    В общем, мотивация у гостей присутствует. Между тем, от команды ведь изначально ожидали куда большего!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.50, на ничью за 3.75, а на «Вердер» — за 2.60.

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    Хозяева обязаны исключительно побеждать. Иначе вылет из элиты приобретет реальные очертания.

    «Боруссия» М еще может немного подняться, так что гостей также следует ждать активности в атаке.

    У обеих команд с мотивацией на эту встречу полный порядок, так что с голами проблем не возникнет. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72.

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