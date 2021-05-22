«Вердер» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 34-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. «Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» явно не учел уроки минувших сезонов. Бременцы вновь на грани вылета, и стыковые матчи могут не помочь!

Перед заключительным туром «музыканты» занимают как раз стыковое 16 место. Причем отрыв от вылетающей 17 позиции минимальный.

В общем, «Вердеру» в этой встрече нужно незамедлительно доставать все резервы. Если, конечно, они еще остались…

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Ситуацию можно было существенно улучшить в предыдущем туре. Однако «Вердер» безропотно уступил «Аугсбургу» (2:0).

«Боруссия» М

«Боруссия» М на текущий момент занимает 8 место. Для выхода в квалификацию Лиги конференций УЕФА команде нужно подняться на строчку выше…

…Которую пока что занимает «Унион». Впрочем, все реально, особенно с учетом отставания от берлинцев на один балл.

«Боруссия» М в минувшем туре сенсационно уступила дома. «Штутгарт» оказался не по зубам «жеребцам» (1:2).

В общем, мотивация у гостей присутствует. Между тем, от команды ведь изначально ожидали куда большего!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.50, на ничью за 3.75, а на «Вердер» — за 2.60.

Хозяева обязаны исключительно побеждать. Иначе вылет из элиты приобретет реальные очертания.

«Боруссия» М еще может немного подняться, так что гостей также следует ждать активности в атаке.

У обеих команд с мотивацией на эту встречу полный порядок, так что с голами проблем не возникнет. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72.