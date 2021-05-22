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    «Эйбар» — «Барселона». Прогноз и ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Испании, 22 мая 2021 года

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    «Барселона»
    В субботу, 22 мая, в поединке 38-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своей арене сразится с «Барселоной». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Эйбар» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Мая 2021 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 19:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.47
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    «Эйбар»

    «Оружейники» вылетели из Примеры — после 37 туров они на последней строчке таблицы с 30 очками и даже маловероятная победа не даст им выбраться из зоны влета.

    В мае «Эйбар» прервал 17-матчевую безвыигрышную серию и сначала разгромили дома «Алавес» (3:0), а потом на выезде вырвали победу у «Хетафе» (1:0).

    Затем «Эйбар» на своем поле спасся от поражения в матче с «Бетисом» (1:1), а потом был на выезде разгромлен «Валенсией» (1:4).

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    В 37 матчах Примеры подопечные Хосе Луиса Мендилибара забили 29 мячей и пропустили 51. Кике Гарсия забил 12 голов

    «Барселона»

    Каталонцы потеряли шансы на чемпионство — с 76 очками они занимают третье место, и уже не обгонят «Атлетико» (83) и «Реал» (81) и не выпадут из топ-4.

    В матче подопечные Кумана удержали гостевую победу над «Валенсией» (3:2), а потом дома разошлись миром в ключевом матче с «Атлетико» (0:0).

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    • В последних матчах «Барселона» сначала упустила выездную победу над «Леванте» (3:3), а потом проиграла «Сельте» (1:2) на своем поле.

    В 37 турах Примеры «Барселона» забила 84 гола и пропустила 38 мячей. Месси забил 30 голов, еще 12 у Гризманна. Не сыграет Лангле, Фати, Коутиньо, Роберто и Де Йонг.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эйбара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Барселоны» — 1.46.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне «Барселона» победила 3:0 в гостях и 5:0 дома.

    В последних 5 матчах на «Мунисипаль де Ипуруа» каталонцы одержали 4 победы и раз сыграли вничью. Прогнозируем, что «Барселона» победит.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.47 и ТБ 3,5 за 1.81.

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