«Лилль» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 37-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» ведет борьбу за чемпионский титул с ПСЖ. У команды 79 очков, она опережает парижан на три пункта.

На данный момент «Лилль» не проигрывает в шести турах подряд (5 побед и 1 ничья). В текущем чемпионате у команды всего 3 поражения — лучший результат в лиге.

В четырех предыдущих турах претендент на титул сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), затем выиграл у «Лиона» (3:2), победил «Ниццу» (2:0) и «Ланс» (3:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Забито у «Лилля» 62 гола, а пропущено 22, что является лучшим показателем в Лиге 1.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 11 место для столь именитого (пусть и в прошлом) клуба — явно не лучший результат.

Команда набрала 45 очков, но еще может побороться за место в десятке. Правда, с атакой у «Сент-Этьена» беда — всего 42 гола в 36 матчах.

В прошлом туре команда добыла три очка. На своем поле был повержен «Марсель» (1:0).

В позапрошлом поединке «Стефануа» также добыли три очка. На выезде был повержен «Монпелье» (1:2), хотя по ходу встречи «бело-зеленые» проигрывали.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.