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    Выиграет ли «Лилль» досрочное чемпионство?

    «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 16 мая 2021 года

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    «Лилль» лидирует в Лиге 1
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 37-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 мая, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Мая 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    «Лилль» ведет борьбу за чемпионский титул с ПСЖ. У команды 79 очков, она опережает парижан на три пункта.

    На данный момент «Лилль» не проигрывает в шести турах подряд (5 побед и 1 ничья). В текущем чемпионате у команды всего 3 поражения — лучший результат в лиге.

    В четырех предыдущих турах претендент на титул сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), затем выиграл у «Лиона» (3:2), победил «Ниццу» (2:0) и «Ланс» (3:0).

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    Забито у «Лилля» 62 гола, а пропущено 22, что является лучшим показателем в Лиге 1.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 11 место для столь именитого (пусть и в прошлом) клуба — явно не лучший результат.

    Команда набрала 45 очков, но еще может побороться за место в десятке. Правда, с атакой у «Сент-Этьена» беда — всего 42 гола в 36 матчах.

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  • 10/05/2021

    • В прошлом туре команда добыла три очка. На своем поле был повержен «Марсель» (1:0).

    В позапрошлом поединке «Стефануа» также добыли три очка. На выезде был повержен «Монпелье» (1:2), хотя по ходу встречи «бело-зеленые» проигрывали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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