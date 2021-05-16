«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Хэбеем» в рамках 5-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 16 мая, начало — в 15:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Хэбей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» в стартовых четырех турах набрал только 6 очков. Причем команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота на гол меньше.

Минувший тур для команды получился вполне успешным. На выезде «Бэйцзин Гоань» переиграл «Ухань» (0:2).

Сейчас команда находится на 4 строчке в турнирной таблице. Причем отставание от лидера составляет лишь два очка.

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«Хэбей» для команды является достаточно удобным оппонентом. Из пяти последних очных встреч «Бэйцзин Гоань» смог выиграть трижды при одном поражении.

«Хэбей»

«Хэбей» на текущий момент заслуженно занимает 3 место. По итогам 4 сыгранных туров в активе команды 8 набранных очков.

Причем команда сумела забить лишь четырежды, пропустив в свои ворота только два гола. Браво, оборона!

«Хэбей» в минувшем туре не сумел выиграть в родных стенах. Команда расписала мировую с «Шанхай Шэньхуа» (1:1).

Нет сомнений, что и в этой встрече гости рассчитывают на крепость своих тылов. Тем паче, в двух последних выездных матчах «Хэбей» оставлял свои ворота сухими.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хэбей» за 2.70, на ничью за 2.95, а на «Бэйцзин Гоань» — за 2.95.

Хозяева наверняка постараются вклиниться в лидирующую группу.

«Хэбей» имеет весьма крепкие тылы, дающие сбой в редких случаях.

«Хэбей» в двух последних матчах добыл минимальные победы, и на этот раз будет стараться быстро соорудить гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.87.