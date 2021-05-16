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    Да будет быстрый гол!

    «Бэйцзин Гоань» — «Хэбей». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Китая, 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Хэбей»
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    Славен Билич
    «Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Хэбеем» в рамках 5-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 16 мая, начало — в 15:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Хэбей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин Гоань» в стартовых четырех турах набрал только 6 очков. Причем команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота на гол меньше.

    Минувший тур для команды получился вполне успешным. На выезде «Бэйцзин Гоань» переиграл «Ухань» (0:2).

    Сейчас команда находится на 4 строчке в турнирной таблице. Причем отставание от лидера составляет лишь два очка.

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    «Хэбей» для команды является достаточно удобным оппонентом. Из пяти последних очных встреч «Бэйцзин Гоань» смог выиграть трижды при одном поражении.

    «Хэбей»

    «Хэбей» на текущий момент заслуженно занимает 3 место. По итогам 4 сыгранных туров в активе команды 8 набранных очков.

    Причем команда сумела забить лишь четырежды, пропустив в свои ворота только два гола. Браво, оборона!

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    • «Хэбей» в минувшем туре не сумел выиграть в родных стенах. Команда расписала мировую с «Шанхай Шэньхуа» (1:1).

    Нет сомнений, что и в этой встрече гости рассчитывают на крепость своих тылов. Тем паче, в двух последних выездных матчах «Хэбей» оставлял свои ворота сухими.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хэбей» за 2.70, на ничью за 2.95, а на «Бэйцзин Гоань» — за 2.95.

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    Хозяева наверняка постараются вклиниться в лидирующую группу.

    «Хэбей» имеет весьма крепкие тылы, дающие сбой в редких случаях.

    «Хэбей» в двух последних матчах добыл минимальные победы, и на этот раз будет стараться быстро соорудить гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.87.

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