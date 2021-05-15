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    «Интер» отправит «Ювентус» и Роналду в Лигу Европы?

    «Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 2.52) и ставки на чемпионат Италии 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Интер»
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    Криштиану Роналду
    «Ювентус» сыграет на своем поле с миланским «Интером» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 мая в Турине, начало — в 19:00 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Мая 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 19:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Ювентус» после оглушительного краха в матче с «Миланом» сумел найти в себе моральные силы на игру против «Сассуоло», результат которой тоже имел важнейшее значение.

    Уже в начале встречи «Юве» спас Джанлуиджи Буффон, отразивший удар с пенальти. И этот момент стал переломным, еще до перерыва «Старая синьора» забила два мяча. Во втором тайме пришлось немного понервничать, но в итоге победа — 3:1.

    Как и сообщалось, руководство туринского клуба не стало увольнять Андреа Пирло, и, по всей видимости, он действительно доработает до конца сезона, а потом уже пригласят кого-то другого.

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  • 12/05/2021

    • За два тура до финиша «Ювентус» находится на пятом месте, отставая на два очка от «Аталанты» и «Милана» и на одно от «Наполи». Далеко не все теперь зависит от бьянконери.

    «Интер»

    «Интер» проводит оставшиеся матчи в ранге чемпиона. Нерадзурри досрочно завоевали титул, и теперь могут играть в свое удовольствие.

    Среди недели «Интер» одержал яркую победу над «Ромой» — 3:1. Один из голов забил Ромелу Лукаку.

    Беспроигрышная серия команды Антонио Конте в рамках чемпионата составляет 20 матчей. Последний раз миланский клуб не смог набрать очков еще в начале января, когда уступил «Сампдории».

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    «Интер» пропустил больше одного мяча лишь в одном из десяти предыдущих матчей в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Интера» — за 3.42.

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    «Ювентусу» срочно нужна победа, и в «Интере» об этом хорошо знают. Более того, миланский клуб, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, наверняка постарается сделать все, чтобы сезон «Старой синьоры» завершился катастрофой. А Криштиану Роналду в Лиге Европы — это действительно катастрофа.

    В первом круге «Интер» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:0. Вскоре после этого туринская команда взяла реванш в Кубке Италии.

    В общем, много станет ясно, когда Конте покажет стартовый состав на предстоящий матч. Если там будет основа, «Интер» точно выйдет играть на победу.

    Просто представьте, сначала отобрать у «Юве» Скудетто, а потом отправить его в Лигу Европы — такой шанс ни в коем случае нельзя упускать.

    Ставка — победа «Интера» с форой (0) за 2.52.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Интера» больше 1,5 за 2.48.

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