«Ювентус» сыграет на своем поле с миланским «Интером» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 мая в Турине, начало — в 19:00 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» после оглушительного краха в матче с «Миланом» сумел найти в себе моральные силы на игру против «Сассуоло», результат которой тоже имел важнейшее значение.

Уже в начале встречи «Юве» спас Джанлуиджи Буффон, отразивший удар с пенальти. И этот момент стал переломным, еще до перерыва «Старая синьора» забила два мяча. Во втором тайме пришлось немного понервничать, но в итоге победа — 3:1.

Как и сообщалось, руководство туринского клуба не стало увольнять Андреа Пирло, и, по всей видимости, он действительно доработает до конца сезона, а потом уже пригласят кого-то другого.

За два тура до финиша «Ювентус» находится на пятом месте, отставая на два очка от «Аталанты» и «Милана» и на одно от «Наполи». Далеко не все теперь зависит от бьянконери.

«Интер»

«Интер» проводит оставшиеся матчи в ранге чемпиона. Нерадзурри досрочно завоевали титул, и теперь могут играть в свое удовольствие.

Среди недели «Интер» одержал яркую победу над «Ромой» — 3:1. Один из голов забил Ромелу Лукаку.

Беспроигрышная серия команды Антонио Конте в рамках чемпионата составляет 20 матчей. Последний раз миланский клуб не смог набрать очков еще в начале января, когда уступил «Сампдории».

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«Интер» пропустил больше одного мяча лишь в одном из десяти предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Интера» — за 3.42.

«Ювентусу» срочно нужна победа, и в «Интере» об этом хорошо знают. Более того, миланский клуб, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, наверняка постарается сделать все, чтобы сезон «Старой синьоры» завершился катастрофой. А Криштиану Роналду в Лиге Европы — это действительно катастрофа.

В первом круге «Интер» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:0. Вскоре после этого туринская команда взяла реванш в Кубке Италии.

В общем, много станет ясно, когда Конте покажет стартовый состав на предстоящий матч. Если там будет основа, «Интер» точно выйдет играть на победу.

Просто представьте, сначала отобрать у «Юве» Скудетто, а потом отправить его в Лигу Европы — такой шанс ни в коем случае нельзя упускать.

Ставка — победа «Интера» с форой (0) за 2.52.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Интера» больше 1,5 за 2.48.