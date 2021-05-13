«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» 6 мая проиграл «Роме» в ответном полуфинале Лиги Европы (2:3), но прошел в финал по сумме двух встреч. Это поражение стало для «МЮ» первым за восемь игр во всех турнирах.
В АПЛ «МЮ» не проигрывал в 14 матчах подряд: 8 побед и 6 ничьих. Но эта серия прервалась 11 мая в матче с «Лестером» (1:2) — манкунианцы играли всего за два дня до встречи с «Ливерпулем», а до этого 9 мая.
Перед этим в трех турах команда Уле-Гуннара Сульшера обыграла «Бернли» (3:1), сыграла вничью с «Лидсом» (0:0) и одолела «Астон Виллу» со счетом 3:1 в гостях.
В таблице АПЛ «МЮ» набрал 70 очков после 35 игр и на 10 очков отстает от «Ман Сити». В то же время «Челси» манкунианцы опережают на 6 очков. Забито у «МЮ» 68 голов, а пропущено 38.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в чемпионате Англии не проигрывает в шести турах — за этот отрезок у команды в активе 4 победы и 2 ничьи.
Обе ничьи пришлись на три последних тура — 1:1 с «Лидсом», 1:1 с «Ньюкаслом». А в предыдущем туре удалось обыграть «Саутгемптон» со счетом 2:0.
На данный момент «Ливерпуль» занимает в АПЛ 6-е место. У команды в активе 57 очков после 34 матчей, она на 1 очко отстает от «Вест Хэма» и на 9 — от идущего в зоне ЛЧ «Лестера», имея матч в запасе. Потеря очков почти лишит «красных» надежды все же ворваться в Лигу чемпионов.
Забито у «красных» в этом сезоне 57 голов, а пропустила команда 39 раз.
Ставка
На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 3,13, на ничью — 3,84, а на победу «Ливерпуля» — 2,29.
В этом сезоне команды встречались уже дважды. В матче первого круга АПЛ была зафиксирована ничья (0:0), а в четвертом раунде Кубка Англии «МЮ» победил со счетом 3:2.
«Ливерпулю»
Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,74.