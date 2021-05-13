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    «МЮ» и «Ливерпуль» могут сыграть результативно

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Ставка (к. 1.74) на матч АПЛ 13 мая 2021 года

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    Эдинсон Кавани
    В перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии «МЮ» будет принимать «Ливерпуль». Матч пройдет на «Олд Траффорд» 13 мая. Начало — в 22:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:15 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.00
  • X
  • 3.85
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» 6 мая проиграл «Роме» в ответном полуфинале Лиги Европы (2:3), но прошел в финал по сумме двух встреч. Это поражение стало для «МЮ» первым за восемь игр во всех турнирах.

    В АПЛ «МЮ» не проигрывал в 14 матчах подряд: 8 побед и 6 ничьих. Но эта серия прервалась 11 мая в матче с «Лестером» (1:2) — манкунианцы играли всего за два дня до встречи с «Ливерпулем», а до этого 9 мая.

    Перед этим в трех турах команда Уле-Гуннара Сульшера обыграла «Бернли» (3:1), сыграла вничью с «Лидсом» (0:0) и одолела «Астон Виллу» со счетом 3:1 в гостях.

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    В таблице АПЛ «МЮ» набрал 70 очков после 35 игр и на 10 очков отстает от «Ман Сити». В то же время «Челси» манкунианцы опережают на 6 очков. Забито у «МЮ» 68 голов, а пропущено 38.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в чемпионате Англии не проигрывает в шести турах — за этот отрезок у команды в активе 4 победы и 2 ничьи.

    Обе ничьи пришлись на три последних тура — 1:1 с «Лидсом», 1:1 с «Ньюкаслом». А в предыдущем туре удалось обыграть «Саутгемптон» со счетом 2:0.

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  • 03/05/2021

    • На данный момент «Ливерпуль» занимает в АПЛ 6-е место. У команды в активе 57 очков после 34 матчей, она на 1 очко отстает от «Вест Хэма» и на 9 — от идущего в зоне ЛЧ «Лестера», имея матч в запасе. Потеря очков почти лишит «красных» надежды все же ворваться в Лигу чемпионов.

    Забито у «красных» в этом сезоне 57 голов, а пропустила команда 39 раз.

    Ставка

    На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 3,13, на ничью — 3,84, а на победу «Ливерпуля» — 2,29.

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    В этом сезоне команды встречались уже дважды. В матче первого круга АПЛ была зафиксирована ничья (0:0), а в четвертом раунде Кубка Англии «МЮ» победил со счетом 3:2.

    «Ливерпулю» обязательно нужно побеждать, «красные» будут идти вперед и оголять тылы. Матч может получиться результативным.

    Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,74.

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