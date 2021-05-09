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    ПСЖ отыграется на «Ренне» за вылет из Лиги чемпионов

    «Ренн» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.78) и ставки на чемпионат Франции 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — ПСЖ
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    ПСЖ
    В рамках 36-го тура чемпионата Франции «Ренн» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 9 мая, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ренн»

    В конце марта подопечные Брюно Женезьо на выезде одолели «Метц» (3:1), а апрель начали с гостевой ничьей с «Реймсом» (2:2).

    Затем бретонцы дома справились с «Нантом» (1:0) и на выезде крупно победили «Анже» (3:0).

    В последних матчах «Ренн» разгромил «Дижон» (5:1) на своем поле, после чего в гостях уступил «Бордо» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 35 туров Лиги 1 «Ренн» с 54 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 48-37, Мартен Терье забил 9 голов, еще 8 у Серу Гирасси. Не сыграет Стивен Нзонзи и Эдуарду Камавинга.

    «Пари Сен-Жермен»

    Парижане в апреле играли на три фронта. После выхода в полуфинал ЛЧ они дома одолели «Сент-Этьен» (3:2) в Лиге 1, а потом на своем поле разгромили «Анже» (5:0) в четвертьфинале Кубка Франции.

    Затем подопечные Маурисио Почеттино на выезде победили «Метц» (3:1) в чемпионате и на своем поле проиграли «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче ЛЧ — 1:2.

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  • 05/05/2021

    • В последних матчах ПСЖ дома одолели «Ланс» (2:1) в матче Лиги 1, а затем вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Ман Сити» в ответном полуфинальном матче на выезде — 0:2.

    После 35 туров Лиги 1 ПСЖ с 75 очками идет вторым, всего на балл отставая от «Лилля». Разница мячей 79-27, Мбаппе забил 25, еще 12 у Кина, по 7 у Икарди и Неймара.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Матч пропустят защитники Бернат и Дагба, по вопросом участие Киллиана Мбаппе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 4.20, а на победу ПСЖ — 1.67.

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    В первом круге ПСЖ победил дома 3:0. В прошлом сезоне «Ренн» победил дома 2:1 и уступил в Суперкубке Франции 1:2.

    «Ренн» уже не имеет турнирной мотивации — в зону еврокубков команда не попадает. А ПСЖ борется за чемпионство. Прогнозируем, что ПСЖ победил в результативном матче.

    Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.70 и «обе забьют» за 1.72.

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