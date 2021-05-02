«Эспаньол»
«Эспаньол»
Команда из Барселоны
В минувшем игровом дне «попугаи» разгромили в родных стенах «Лас-Пальмас» (4:0), а туром ранее расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, прервавшую на тот момент их 5-матчевую победную серию.
Каталонцы в родных стенах набрали 44 очка из 74, выиграв 14 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 37:9.
«Малага»
За шесть туров до завершения второго по рангу дивизиона Испании «Малага»
«Анчоусы» в целом неплохо проводят отрезок в весенней части, проиграв за этот период только в трех поединках из десяти сыгранных. Также они еще четыре раза выиграли и трижды сыграли вничью.
В своей последней проведенной игре «медузы» потерпели домашнее фиаско от «Фуэнлабрады» со счетом 0:1, а туром ранее они расписали мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1) в гостях.
Вне родных стен в текущем чемпионате «Малага» добыла 28 баллов из 49. Коллектив добился восьми викторий, шесть раз уступил и четыре встречи свел вничью, разница забитых и пропущенных — 17:20.
В первом круге каталонцы разгромили «анчоусов» на их поле со счетом 3:0.
Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Малага»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.40, победа «Малаги» — 8.90, ничья — 4.54.
При определенных обстоятельствах «Эспаньол» уже по итогам этого тура официально повысится в классе, но для этого