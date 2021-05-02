В воскресенье, 2 мая, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Малагой» в рамках 37-го тура Сегунды. Поединок начнется в 17:00 по мск. «Эспаньол» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» набрал просто крейсерский ход и на всех парах мчит в Примеру . Он идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на 12 пунктов.

Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 13 игр чемпионата , где она пять раз сыграла вничью и встреч выиграла. При этом в четырех случаях с разгромным счетом.

В минувшем игровом дне «попугаи» разгромили в родных стенах «Лас-Пальмас» (4:0), а туром ранее расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, прервавшую на тот момент их 5-матчевую победную серию.

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Каталонцы в родных стенах набрали 44 очка из 74, выиграв 14 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 37:9.

«Малага»

За шесть туров до завершения второго по рангу дивизиона Испании «Малага» плотно засела в середине турнирной таблице, уже ни на что не претендуя .

«Анчоусы» в целом неплохо проводят отрезок в весенней части, проиграв за этот период только в трех поединках из десяти сыгранных. Также они еще четыре раза выиграли и трижды сыграли вничью.

В своей последней проведенной игре «медузы» потерпели домашнее фиаско от «Фуэнлабрады» со счетом 0:1, а туром ранее они расписали мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1) в гостях.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Малага» добыла 28 баллов из 49. Коллектив добился восьми викторий, шесть раз уступил и четыре встречи свел вничью, разница забитых и пропущенных — 17:20.

В первом круге каталонцы разгромили «анчоусов» на их поле со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Малага»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.40, победа «Малаги» — 8.90, ничья — 4.54.