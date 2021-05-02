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    «Анчоусы» попадут под каталонский каток

    «Эспаньол» — «Малага». Прогноз и ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Испании, 2 мая 2021 года

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    «Эспаньол»
    В воскресенье, 2 мая, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Малагой» в рамках 37-го тура Сегунды. Поединок начнется в 17:00 по мск. «Эспаньол» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Мая 2021 года
    Эспаньол
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    •  Эспаньол 17:00 Малага Малага
  • Малага
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.32
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  • 4.90
  • 2
  • 11.00
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» набрал просто крейсерский ход и на всех парах мчит в Примеру. Он идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на 12 пунктов.

    Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 13 игр чемпионата, где она пять раз сыграла вничью и встреч выиграла. При этом в четырех случаях с разгромным счетом.

    В минувшем игровом дне «попугаи» разгромили в родных стенах «Лас-Пальмас» (4:0), а туром ранее расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, прервавшую на тот момент их 5-матчевую победную серию.

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    Каталонцы в родных стенах набрали 44 очка из 74, выиграв 14 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 37:9.

    «Малага»

    За шесть туров до завершения второго по рангу дивизиона Испании «Малага» плотно засела в середине турнирной таблице, уже ни на что не претендуя.

    «Анчоусы» в целом неплохо проводят отрезок в весенней части, проиграв за этот период только в трех поединках из десяти сыгранных. Также они еще четыре раза выиграли и трижды сыграли вничью.

    В своей последней проведенной игре «медузы» потерпели домашнее фиаско от «Фуэнлабрады» со счетом 0:1, а туром ранее они расписали мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1) в гостях.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Малага» добыла 28 баллов из 49. Коллектив добился восьми викторий, шесть раз уступил и четыре встречи свел вничью, разница забитых и пропущенных — 17:20.

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    В первом круге каталонцы разгромили «анчоусов» на их поле со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Малага»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.40, победа «Малаги» — 8.90, ничья — 4.54.

    При определенных обстоятельствах «Эспаньол» уже по итогам этого тура официально повысится в классе, но для этого каталонцам обязательно нужно побеждать. Прогнозируем, что «попугаи» вновь победят уверенно.

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