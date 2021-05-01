В субботу, 1 мая, «Реал» на своем поле примет «Осасуну» в рамках 34-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альфредо Ди Стефано», начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Беспроигрышная серия «Реала» на данный момент составляет 18 матчей. При этом в апреле мадридский клуб трижды сыграл вничью со счетом 0:0, в том числе в матчах с «Хетафе» и «Бетисом».

У «Реала» в этом сезоне нередко случались подобные матчи против середняков и аутсайдеров. Тогда как против конкурентов команда Зидана до сих пор играла идеально. Как, например, в недавней встрече с «Барселоной» (2:1).

Тем не менее, частые осечки в чемпионате стоили королевскому клубу первого места, которое с отрывом в два очка занимает «Атлетико». При этом «Барселона» оттеснит извечного соперника на третью строчку, если выиграет у «Гранады» матч в запасе (но она проиграла).

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Более того, четвертая «Севилья» только на один балл отстает от «Сливочных». Посреди недели они сыграли вничью с «Челси» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Осасуна»

«Осасуна» благодаря недавним успехам поднялась в таблице на 11-е место. И это очень серьезное достижение для клуба из Памплоны.

До прошлого тура «Осасуна» выиграла три поединка — против «Вильярреала», «Эльче» и «Валенсии».

Беспроигрышная же серия «Осасуны» составляла шесть матчей . На этом отрезке команда пропустила лишь два мяча.

Тем не менее, в прошлом туре баски потерпели поражение на выезде от «Сельты» (1:2). Команда за последние три месяца лишь дважды проиграла в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.