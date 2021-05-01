«Реал»
Беспроигрышная серия «Реала» на данный момент составляет 18 матчей. При этом в апреле мадридский клуб трижды сыграл вничью со счетом 0:0, в том числе в матчах с «Хетафе» и «Бетисом».
У «Реала» в этом сезоне нередко случались подобные матчи против середняков и аутсайдеров. Тогда как против конкурентов команда Зидана до сих пор играла идеально. Как, например, в недавней встрече с «Барселоной» (2:1).
Тем не менее, частые осечки в чемпионате стоили королевскому клубу первого места, которое с отрывом в два очка занимает «Атлетико». При этом «Барселона» оттеснит извечного соперника на третью строчку, если выиграет у «Гранады» матч в запасе (но она проиграла).
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Более того, четвертая «Севилья» только на один балл отстает от «Сливочных». Посреди недели они сыграли вничью с «Челси» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Осасуна»
«Осасуна» благодаря недавним успехам поднялась в таблице на 11-е место. И это очень серьезное достижение для клуба из Памплоны.
До прошлого тура «Осасуна» выиграла три поединка — против «Вильярреала», «Эльче» и «Валенсии».
Тем не менее, в прошлом туре баски потерпели поражение на выезде от «Сельты» (1:2). Команда за последние три месяца лишь дважды проиграла в гостях.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.