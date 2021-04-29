«Барселона» — «Гранада»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 23-й минуте был открыт хозяева. Месси на скорости ворвался в штрафную, получил обратный пас от Гризманна и пробил чётко в дальний нижний угол.
На 63-й минуте «Гранада» подловила каталонцев на контратаке. Мингеса не смог прервать передачу из глубины — Мачис подхватил мяч, убежал один на один и пробил тер Штегена.
Спустя пару минут наставник каталонцев Рональд Куман подскочил со скамейки, что-то высказал на эмоциях арбитру и получил красную карточку.
А на 79-й минуте прошла атака «Гранады» левым флангом, Марин вырезал подачу в штрафную — Пике не дотянулся, а Молина подставил голову и переправил мяч в дальний угол ворот.
Каталонцы остались на третьем месте в турнирной таблице Примеры с 71 очком. У «Гранады» стало 45 очков, и она занимает восьмое место.
2 мая состоятся матчи «Гранада» — «Кадис» и «Валенсия» — «Барселона».