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    «Барселона» проиграла «Гранаде» на «Камп Ноу»

    «Барселона» — «Гранада»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела домашнее поражение от «Гранады» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте был открыт хозяева. Месси на скорости ворвался в штрафную, получил обратный пас от Гризманна и пробил чётко в дальний нижний угол.

    На 63-й минуте «Гранада» подловила каталонцев на контратаке. Мингеса не смог прервать передачу из глубины — Мачис подхватил мяч, убежал один на один и пробил тер Штегена.

    Спустя пару минут наставник каталонцев Рональд Куман подскочил со скамейки, что-то высказал на эмоциях арбитру и получил красную карточку.

    А на 79-й минуте прошла атака «Гранады» левым флангом, Марин вырезал подачу в штрафную — Пике не дотянулся, а Молина подставил голову и переправил мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Гранада 1:2
    Голы: 1:0 Лионель Месси (23'), 1:1 Дарвин Мачис (63'), 1:2 Хорхе Молина (79') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самуэль Юмтити, Оскар Мингуэза (Усман Дембеле, 72'), Серхио Бускетс (Франсиску Тринкан, 81'), Жорди Альба, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Илаш Мориба (Педри, 72'), Антуан Гризманн, Лионель Месси Гранада: Аарон Эскандель, Неуэн Перес, Херман Санчес, Виктор Диас, Димитри Фулкье, Луис Суарес (Федерико Вико, 86'), Ян Брис Этеки (Максим Гоналон, 61'), Дарвин Мачис (Адриан Марин, 76'), Кини Марин, Янхель Эррера, Роберто Сольдадо (Хорхе Молина, 61') Предупреждения: Роберто Сольдадо (20'), Неуэн Перес (43'), Херман Санчес (89'), Адриан Марин (90')

    Каталонцы остались на третьем месте в турнирной таблице Примеры с 71 очком. У «Гранады» стало 45 очков, и она занимает восьмое место.

    2 мая состоятся матчи «Гранада» — «Кадис» и «Валенсия» — «Барселона».

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