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    «Чикаго» не сможет прервать свою выездную серию

    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч МЛС 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Чикаго Файр»
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    Андрю Гутман
    1 мая «Нью-Йорк Ред Буллс» сыграет с «Чикаго Файр» в рамках регулярного сезона МЛС. Место встречи — «Ред Булл Арена» в городе Харрисон. Начало игры в 20:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Быки» плохо стартовали, начав с двух поражений. В первом матче они проиграли «Спортинг Канзас-Сити» 1:2, а после этого уступили «Гэлакси» 2:3.

    После такого провального старта «Нью-Йорк Ред Буллс» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Перед стартом турнира хозяева провели два контрольных поединка в апреле. Они обыграли «Тампу-Бэй» 3:1 и сыграли вничью с «ДС Юнайтед» 1:1.

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    В прошлом сезоне «Ред Буллс» дошли до 1/8 финала, где проиграли 2:3 «Коламбус Крю».

    «Чикаго Файр»

    У «Чикаго» уже есть одно очко, которое команда набрала в домашней игре против «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2). Следующий результат оказался для гостей неудачным. Они проиграли на выезде «Атланте» 1:3.

    Также команда провела в апреле 3 контрольных матча. Сыграв вничью с «Орландо» 2:2, «Чикаго» выиграл у «Форвард Мэдисон» 2:0, а затем уступил «Ванкуверу» 2:3.

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    • В МЛС на выезде «Чикаго» не выигрывает с 6 октября 2019 года. Безвыигрышная выездная серия составляет 12 матчей — 5 ничьих и 7 поражений.

    В прошлом сезоне «Файр» не смог выйти в плей-офф. Им не хватило двух пунктов, чтобы обойти «Интер» Майами.

    Прогноз и ставка

    На «Ред Буллс» коэффициент составляет 2.12, тогда как победу «Чикаго» букмекеры оценивают коэффициентом 3.30. Ничья выставлена с коэффициентом 3.60.

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    «Ред Буллс» не проигрывали «Чикаго» в двух предыдущих матчах — 3:1 и 2:2. Кроме того, стоит учитывать неудачную серию «Чикаго» на выезде. В новом сезоне команда успела ее продолжить, уступив «Атланте».

    Полагаем, что фактор чужих стен может быть решающим, поэтому предлагаем играть в пользу «Нью-Йорка». К тому же обе команды провели по два результативных поединка, в которых забивалось не менее трех голов. Рекомендуемая ставка — 1Х и ТБ 2.5 за 2.41.

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