Московский ЦСКА сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:30 мск. ЦСКА — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Сложно сказать, жалеют ли в ЦСКА сейчас об отставке Виктора Гончаренко и назначении Ивицы Олича, но очевидно, что команда ужасно завершает сезон .

Перед встречей с «Уфой» «армейцы» потерпели три поражения кряду. В одном из этих матчей ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3 в рамках полуфинала Кубка России.

Кроме того, в прошлом туре РПЛ команда Олича уступила «Спартаку» — 0:1. Тут, правда, ЦСКА немного не повезло, еще в первом тайме был удален Ильзат Ахметов, хотя эпизод был довольно спорным, не факт, что нарушение «армейского» полузащитника тянудо сразу на красную карточку.

Но так или иначе, а ЦСКА проиграл в дерби. Как и в гостевом матче против «Сочи» в середине апреля.

Важно при этом отметить, что у ЦСКА серьезные кадровые проблемы . И предстоящий матч тоже пропустит ряд важных игроков. Но это вряд ли единственная причина неудачных результатов.

«Уфа»

Тем временем «Уфа» продолжает бороться за выживание. Правда, теперь клуб из столицы Башкортостана может рассчитывать разве что на участие в переходных матчах. Но и это тоже можно будет считать успехом.

«Уфа» заметно пришла в себя после смены главного тренера. Под руководством Алексея Стукалова команда добилась двух ярких побед. Сначала уфимцы разгромили «Ахмат» (3:0), а потом нокаутировали «Спартак» — тоже 3:0.

В прошлом туре «Уфа» провела неплохой матч против «Сочи», но на этот раз проиграла. Команда Стукалова смогла отыграться с 0:2, но за несколько минут до финального свистка пропустила еще один мяч.

Все прогнозы на РПЛ

«Уфа» забила восемь мячей в трех предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.64, ничью предлагают за 4.05, а победу «Уфы» — за 5.95.

С мотивацией тут точно ни у кого не будет проблем. Вот только статус явного фаворита в случае с ЦСКА вызывает сомнения.

Ставка — победа «Уфы» с форой (+1,0) за 1.81.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Уфы» больше 1,0 за 3.15. Оборона ЦСКА трещит по швам уже не первый матч.