ЦСКА
Сложно сказать, жалеют ли в ЦСКА сейчас об отставке Виктора Гончаренко и назначении Ивицы Олича, но очевидно, что
Перед встречей с «Уфой» «армейцы» потерпели три поражения кряду. В одном из этих матчей ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3 в рамках полуфинала Кубка России.
Кроме того, в прошлом туре РПЛ команда Олича уступила «Спартаку» — 0:1. Тут, правда, ЦСКА немного не повезло, еще в первом тайме был удален Ильзат Ахметов, хотя эпизод был довольно спорным, не факт, что нарушение «армейского» полузащитника тянудо сразу на красную карточку.
Но так или иначе, а ЦСКА проиграл в дерби. Как и в гостевом матче против «Сочи» в середине апреля.
Важно при этом отметить, что
«Уфа»
Тем временем «Уфа» продолжает бороться за выживание. Правда, теперь клуб из столицы Башкортостана может рассчитывать разве что на участие в переходных матчах. Но и это тоже можно будет считать успехом.
«Уфа» заметно пришла в себя после смены главного тренера. Под руководством Алексея Стукалова команда добилась двух ярких побед. Сначала уфимцы разгромили «Ахмат» (3:0), а потом нокаутировали «Спартак» — тоже 3:0.
В прошлом туре «Уфа» провела неплохой матч против «Сочи», но на этот раз проиграла. Команда Стукалова смогла отыграться с 0:2, но за несколько минут до финального свистка пропустила еще один мяч.
«Уфа» забила восемь мячей в трех предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.64, ничью предлагают за 4.05, а победу «Уфы» — за 5.95.
С мотивацией тут точно ни у кого не будет проблем. Вот только статус явного фаворита в случае с ЦСКА вызывает сомнения.
Ставка — победа «Уфы» с форой (+1,0) за 1.81.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Уфы» больше 1,0 за 3.15. Оборона ЦСКА трещит по швам уже не первый матч.