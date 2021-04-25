«Севилья» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 19:30 мск. «Севилья» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Пока некоторые решали, где им играть и зарабатывать, «Севилья» незаметно вклинилась в чемпионскую гонку. На данный момент команда Хулена Лопетеги занимает в таблице Ла Лиги четвертое место, при этом отставание от идущего первым «Атлетико» составляет шесть очков, а от «Реала» и «Барсы» — три и одно соответственно.

«Севилья» в семи предыдущих турах одержала шесть побед. Еще одна игра завершилась вничью.

В апреле «Севилья» выиграла у «Атлетико», «Сельты», «Реал Сосьедада» и «Леванте».

После Нового года «Севилья» в рамках Ла Лиги не смогла выиграть на своем поле только у «Барселоны».

«Гранада»

У «Гранады» тоже был весьма насыщенный апрель. В первой половине месца команда Диего Мартинеса дважды уступила «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы.

При этом в Ла Лиге после двух поражений «Гранада» одержала победы над «Вальядолидом» и «Эйбаром».

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«Гранада» выиграла только один из девяти предыдущих матчей чемпионата на выезде, при этом пропустив 19 мячей. Так себе статистика.

Прогноз и ставка

На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Гранады» — за 8.10.

Скорее всего, игра будет не самой результативной. Максимум два-три мяча, как это часто бывает в матчах с участием «Севильи».

Поэтому можно рассмотреть ставку на победу «Севильи» + общий тотал матча меньше 3,5 за 2.11. Команда Лопетеги продолжит погоню за большой тройкой.