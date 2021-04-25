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    «Севилья» продлит серию побед?

    «Севилья» — «Гранада». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Испании 25 апреля 2021 года

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    «Севилья» может выиграть пятый матч кряду
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 19:30 мск. «Севилья» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Апреля 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 19:30 Гранада Гранада
  • Гранада
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
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  • 4.80
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Севилья»

    Пока некоторые решали, где им играть и зарабатывать, «Севилья» незаметно вклинилась в чемпионскую гонку. На данный момент команда Хулена Лопетеги занимает в таблице Ла Лиги четвертое место, при этом отставание от идущего первым «Атлетико» составляет шесть очков, а от «Реала» и «Барсы» — три и одно соответственно.

    «Севилья» в семи предыдущих турах одержала шесть побед. Еще одна игра завершилась вничью.

    В апреле «Севилья» выиграла у «Атлетико», «Сельты», «Реал Сосьедада» и «Леванте».

    После Нового года «Севилья» в рамках Ла Лиги не смогла выиграть на своем поле только у «Барселоны».

    «Гранада»

    У «Гранады» тоже был весьма насыщенный апрель. В первой половине месца команда Диего Мартинеса дважды уступила «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы.

    При этом в Ла Лиге после двух поражений «Гранада» одержала победы над «Вальядолидом» и «Эйбаром».

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    «Гранада» выиграла только один из девяти предыдущих матчей чемпионата на выезде, при этом пропустив 19 мячей. Так себе статистика.

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Гранады» — за 8.10.

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    Скорее всего, игра будет не самой результативной. Максимум два-три мяча, как это часто бывает в матчах с участием «Севильи».

    Поэтому можно рассмотреть ставку на победу «Севильи» + общий тотал матча меньше 3,5 за 2.11. Команда Лопетеги продолжит погоню за большой тройкой.

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