В воскресенье, 25 апреля, «Алькоркон» на своем поле сыграет с «Леганесом» в 36-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 19:15 по мск. «Алькоркон» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алькоркон»

Перед стартом данного тура «Алькоркон» с 38 очками занимает 18 место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, опережая зону вылета всего лишь на два балла.

В отрезке последних пяти встреч чемпионата «гончары» потерпели только одно фиаско, проиграв в начале этого месяца в гостях «Картахене» со счетом 1:2. Также в этот период они дважды сыграли вничью и добились двух викторий.

Оба выигрыша состоялись в двух последних игровых днях, где они поочередно разделались с «Кастельоном» (2:1) на своей территории и с «Луго» в гостях (3:1) накануне.

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Только раз за последние пять домашних игр «Алькоркон» был повержен. Еще он одну встречу свел вничью и трижды побеждал.

«Леганес»

«Леганес» с 58 очками после 35 проведенных туров разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, но седьмую строку опережает всего на шесть баллов.

«Огурцы» за последние девять матчей первенства смогли разжиться всего лишь двумя победами. Последняя из них была в начале апреля дома над «Сабаделем» (2:1). Еще в этот период они трижды сыграли вничью и четырежды уступили.

В своей последней проведенной игре чемпионата «зелено-белые» на своей арене не справились с «Понферрадиной», сыграв 1:1, а ранее потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 17 очками из 58. Коллектив из пригорода Мадрида четырежды выиграл, пять раз играл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 14:16.

В первом круге «Леганес» дома обыграл «Алькоркон» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Алькоркон» — «Леганес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Леганеса» — 2.70, победа «Алькоркона» — 3.10, ничья — 2.85.

Для обоих клубов очки очень нужны и важны. Поэтому наверняка они больше внимания в этой игре будет уделяться обороне, что скажется на результативности. Наш прогноз — ТМ 2,0.