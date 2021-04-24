«Майнц» встретится на своем поле с «Баварией» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:30 мск. «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» только недавно выбрался из опасной зоны. Сейчас команда занимает 13 место в турнирной таблице с 31 очком в активе.

Причем оторвалась команда от опасной 16 позиции всего на пять пунктов. Так что заключительные туры для «Майнца» — сродни финалам.

А вот в предыдущем туре «Майнц» добился сверхважной победы. На выезде команда нанесла поражение конкуренту «Вердеру» (1:0) в гостях.

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«Карнавальщики» уже не знают поражений семь поединков кряду — официальных и товарищеских. В двух предыдущих они победили.

«Бавария»

«Бавария» на прошлой неделе победила ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вылетели из турнира, который выиграли в прошлом году.

В позапрошлом туре мюнхенцы одержали знаковую победу на выезде над «Вольфсбургом» (3:2), который занимает третью строчку.

В прошлом «ротен» переиграли на своем поле «Байер» (2:0). Благодаря победе и поражению «Лейпцига» им нужна одна победа для завоевания чемпионства.

В целом, подопечные Флика не знают поражений четыре матча кряду во всех турнирах. В трех последних они только выигрывали.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех хозяев поля оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,20.