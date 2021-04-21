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    «Севилья» вмешается в борьбу большой тройки?

    «Леванте» — «Севилья». Прогноз (к. 1.74) и ставки на чемпионат Испании 21 апреля 2021 года

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    «Севилья» набрала 16 очков в шести последних матчах Ла Лиги
    «Леванте» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет 21 апреля, начало — в 20:00 мск. «Леванте» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» после 31-го сыгранного матча занимает в таблице Ла Лиги девятое место. Главная цель на сезон выполнена, от вылета команда себя обезопасила.

    И, возможно, с этим связаны последние неудачи «Леванте». В минувшее воскресенье клуб из Валенсии проиграл на своем поле «Вильярреалу» со счетом 1:5.

    Кроме того, перед гостевой победой над «Эйбаром» футболисты «Леванте» уступили «Бетису» и «Уэски».

    «Леванте» одержал только одну победу в восьми последних матчах на своем поле.

    «Севилья»

    Тем временем «Севилья» находится в таблице на четвертом месте. И ниже гости уже вряд ли опустятся, отрыв от идущего пятым «Вильярреала» составляет 15 очков.

    Беспроигрышная серия «Севильи» в Ла Лиге составляет шесть матчей — пять побед и одна ничья.

    В апреле команда Хулена Лопетеги выиграла у «Атлетико», «Сельты» и «Реал Сосьедада».

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    «Севилья» набрала 16 очков в семи последних матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Леванте» в этом матче можно поставить за 4.94, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Севильи» — за 1.74.

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    «Севилья», в отличие от соперника, сейчас на ходу. И не исключено, что команда Лопетеги еще подвинет в таблице кого-нибудь из большой тройки, которая сейас мощно вляпалась в историю с европейской Суперлигой.

    Ставка — победа «Севильи» за 1.74.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Севильи» больше 2,0 за 2.38. С игрой в защите у «Леванте» сейчас совсем не ахти.

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