«Леванте» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет 21 апреля, начало — в 20:00 мск. «Леванте» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» после 31-го сыгранного матча занимает в таблице Ла Лиги девятое место. Главная цель на сезон выполнена, от вылета команда себя обезопасила.

И, возможно, с этим связаны последние неудачи «Леванте». В минувшее воскресенье клуб из Валенсии проиграл на своем поле «Вильярреалу» со счетом 1:5.

Кроме того, перед гостевой победой над «Эйбаром» футболисты «Леванте» уступили «Бетису» и «Уэски».

«Леванте» одержал только одну победу в восьми последних матчах на своем поле.

«Севилья»

Тем временем «Севилья» находится в таблице на четвертом месте. И ниже гости уже вряд ли опустятся, отрыв от идущего пятым «Вильярреала» составляет 15 очков.

Беспроигрышная серия «Севильи» в Ла Лиге составляет шесть матчей — пять побед и одна ничья.

В апреле команда Хулена Лопетеги выиграла у «Атлетико», «Сельты» и «Реал Сосьедада».

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«Севилья» набрала 16 очков в семи последних матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Леванте» в этом матче можно поставить за 4.94, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Севильи» — за 1.74.

«Севилья», в отличие от соперника, сейчас на ходу. И не исключено, что команда Лопетеги еще подвинет в таблице кого-нибудь из большой тройки, которая сейас мощно вляпалась в историю с европейской Суперлигой.

Ставка — победа «Севильи» за 1.74.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Севильи» больше 2,0 за 2.38. С игрой в защите у «Леванте» сейчас совсем не ахти.