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    «Синие» отправят «кобальтовых» во вторую Бундеслигу

    «Арминия» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Германии, 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Шальке»
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    Мануэль Приетль
    В вторник, 20 апреля, в поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» на своем поле примет «Шальке». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Арминия» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    «Арминия» с 27 набранными пунктами сейчас находится на 15 строке в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на балл зону переходных матчей и на четыре прямой вылет.

    Клуб из Билефельда за последние пять поединков первенства уступил только однажды, когда в середине марта на своем поле потерпел минимальное фиаско от «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

    Также в этот период «синие» переиграли в гостях 2:1 «Байер» и дома 1:0 «Фрайбург», еще две встречи они свели вничью на выезде — с «Майнцем» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0) в минувшем туре.

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    В родных стенах «Арминия» в этом розыгрыше Бундеслиги набрала 16 баллов из 27, выиграв пять матчей при девяти фиаско и одной ничьей, разница забитых и пропущенных в них составляет 11:22.

    «Шальке»

    «Шальке» с 13 набранными очками безнадежно засел на самом дне в турнирной таблице Бундеслиги, и поражение в этой встрече лишит команду даже теоретических шансов на спасение.

    За всю турнирную дистанцию чемпионата «кобальтовые» одержали всего лишь две победы. Одна из них состоялась в предпоследнем туре на своем поле над «Аугсбургом» — 1:0.

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    • После этого гельзенкирхенцы разгромно уступили на выезде «Фрайбургу» со счетом 0:4,что стало для них 20 фиаско в первенстве и четвертым за последние четыре игры.

    В гостях в текущем розыгрыше Бундеслиги «Шальке» не побеждал. Коллектив четыре раза сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей — 9:46.

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    В первом круге «Арминия» обыграла «Шальке» на его арене со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Арминия» — «Шальке»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арминии» — 1.80, победа «Шальке» — 5.00, ничья — 3.82.

    «Арминия» в последних матчах продемонстрировала неплохой прогресс, а «Шальке» уже смирился с вылетом. Так что ставим в этой игре на викторию хозяев.

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