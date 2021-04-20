«Арминия»
«Арминия» с 27 набранными пунктами сейчас находится на 15 строке в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на балл зону переходных матчей и на четыре прямой вылет.
Клуб из Билефельда за последние пять поединков первенства уступил только однажды, когда в середине марта на своем поле потерпел минимальное фиаско от «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.
Также в этот период «синие» переиграли в гостях 2:1 «Байер» и дома 1:0 «Фрайбург», еще две встречи они свели вничью на выезде — с «Майнцем» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0) в минувшем туре.
В родных стенах «Арминия» в этом розыгрыше Бундеслиги набрала 16 баллов из 27, выиграв пять матчей при девяти фиаско и одной ничьей, разница забитых и пропущенных в них составляет 11:22.
«Шальке»
«Шальке» с 13 набранными очками безнадежно засел на самом дне в турнирной таблице Бундеслиги, и поражение в этой встрече лишит команду даже теоретических шансов на спасение.
За всю турнирную дистанцию чемпионата «кобальтовые» одержали всего лишь две победы. Одна из них состоялась в предпоследнем туре на своем поле над «Аугсбургом» — 1:0.
После этого гельзенкирхенцы разгромно уступили на выезде «Фрайбургу» со счетом 0:4,что стало для них 20 фиаско в первенстве и четвертым за последние четыре игры.
В гостях в текущем розыгрыше Бундеслиги «Шальке» не побеждал. Коллектив четыре раза сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей — 9:46.
В первом круге «Арминия» обыграла «Шальке» на его арене со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Арминия» — «Шальке»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арминии» — 1.80, победа «Шальке» — 5.00, ничья — 3.82.
«Арминия» в последних матчах продемонстрировала неплохой прогресс, а «Шальке» уже смирился с вылетом. Так что ставим в этой игре на викторию хозяев.