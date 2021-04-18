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    Продолжит ли «Юнайтед» погоню за «Сити»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»
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    Поль Погба
    В воскресенье, 18 апреля, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 18:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Апреля 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 63 очка.

    «Красные дьяволы» одержали 18 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В четырех последних турах команда Уле Гуннара Сульшера поочередно обыграла «Манчестер Сити» (2:0), «Вест Хэм» (1:0), «Брайтон» (2:1) и «Тоттенхэм» (3:1).

    На этой неделе манкунианцы вышли в полуфинал Лиги Европы, победив по сумме двух встреч «Гранаду» (2:0 и 2:0).

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    После травм у «Манчестер Юнайтед» восстанавливаются Эрик Байи, Фил Джонс и Антони Марсьяль.

    «Бернли»

    «Бернли» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 набранными баллами.

    На счету «бордовых» восемь побед, девять ничьих и 14 поражений в 31 сыгранном туре.

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    • До паузы на матчи сборных подопечные Шона Дайча порадовали победой над «Эвертоном» (2:1), но уже в апреле уступили «Саутгемптону» (2:3) и «Ньюкаслу» (1:2).

    У «Бернли» травмы залечивают Эшли Барнс, Робби Брэйди, Кевин Лонг, Ник Поуп и Джей Родригес.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.35, победа «Бернли» — 9.90, ничья — 5.10.

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    Ближе к концу сезона «красные дьяволы» набрали хорошую форму, так что можно ожидать, что они наберут три очка.

    Конечно, «бордовым» тоже нужна победа, чтобы обезопасить себя от вылета, но недавняя встреча против «Ньюкасла» показала, что они далеки от оптимальных кондиций.

    У команды Сульшера нет проблем с результативностью, поэтому ждем уверенной победы. Наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Юнайтед" в первом тайме и матче» за 1.97.

    Также можно взять «индивидуальный тотал "Манчестер Юнайтед" больше 2» за 1.93. Уж минимум два мяча на своем поле манкунианцы забить должны.

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