«Лацио» встретится на своем поле с «Беневенто» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 апреля в Риме, начало — в 16:00 мск. «Лацио» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» после 29-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Серии А шестое место. При этом у римлян еще есть игра в запасе, которая при определенных раскладах может помочь им в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

«Лацио» после не очень удачного начала сезона очень мощно проводит вторую половину чемпионата. После Нового года команда Симоне Индзаги одержала 11 побед и потерпела только три поражения.

На данный момент серия побед римского клуба составляет четыре матча. «Лациале» выиграли у «Кротоне», «Удинезе», «Специи» и «Вероны».

«Лацио» набрал максимальное количество очков в восьми предыдущих матчах на своем поле.

«Беневенто»

Тем временем «Беневенто» набрал в 30-ти матчах 30 очков и находится на 16-й строчке.

Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков. Радоваться пока рано, но, судя по всему, команда Филиппо Индзаги следующий сезон тоже начнет в элитном дивизионе.

В пяти предыдущих турах «Беневенто» набрал пять очков. И что интересно, единственную победу на этом отрезке клуб из одноименного города одержал в гостевой игре с «Ювентусом» (1:0).

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«Беневенто» в восьми последних матчах на выезде потерпел только три поражения.

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.42, на ничью за 4.90, а на победу «Беневенто» — за 8.60.

Ранее в этом сезоне «Беневенто» удалось отобрать у «Лацио» на своем поле. В середине декабря команды сыграли вничью 1:1.

Римляне с тех пор заметно прибавили, поэтому велика вероятность, что на этот раз «Беневенто» придется смириться с поражением.

Ставка — победа «Лацио» + тотал матча больше 2,5 за 2.00. Не исключено, что гости тоже огрызнутся и забьют хотя бы один мяч. В таком матче «Бевенто», по сути, нечего терять.