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    «Лацио» продолжит нервировать топ-4?

    «Лацио» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Италии 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Беневенто»
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    «Лацио» встретится на своем поле с «Беневенто» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 апреля в Риме, начало — в 16:00 мск. «Лацио» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Апреля 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 16:00 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» после 29-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице Серии А шестое место. При этом у римлян еще есть игра в запасе, которая при определенных раскладах может помочь им в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

    «Лацио» после не очень удачного начала сезона очень мощно проводит вторую половину чемпионата. После Нового года команда Симоне Индзаги одержала 11 побед и потерпела только три поражения.

    На данный момент серия побед римского клуба составляет четыре матча. «Лациале» выиграли у «Кротоне», «Удинезе», «Специи» и «Вероны».

    «Лацио» набрал максимальное количество очков в восьми предыдущих матчах на своем поле.

    «Беневенто»

    Тем временем «Беневенто» набрал в 30-ти матчах 30 очков и находится на 16-й строчке.

    Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков. Радоваться пока рано, но, судя по всему, команда Филиппо Индзаги следующий сезон тоже начнет в элитном дивизионе.

    В пяти предыдущих турах «Беневенто» набрал пять очков. И что интересно, единственную победу на этом отрезке клуб из одноименного города одержал в гостевой игре с «Ювентусом» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    «Беневенто» в восьми последних матчах на выезде потерпел только три поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.42, на ничью за 4.90, а на победу «Беневенто» — за 8.60.

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    Ранее в этом сезоне «Беневенто» удалось отобрать у «Лацио» на своем поле. В середине декабря команды сыграли вничью 1:1.

    Римляне с тех пор заметно прибавили, поэтому велика вероятность, что на этот раз «Беневенто» придется смириться с поражением.

    Ставка — победа «Лацио» + тотал матча больше 2,5 за 2.00. Не исключено, что гости тоже огрызнутся и забьют хотя бы один мяч. В таком матче «Бевенто», по сути, нечего терять.

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