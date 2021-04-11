В матче 32 тура французской Лиги 1 «Монако» примет «Дижон» на поле стадиона «Луи II». Состоится матч 11 апреля в 18:05 мск. «Монако» — «Дижон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

После 31 матча «Монако» является третьей командой Лиги 1, у которой на счету 62 очка. В 4 пунктах находится ПСЖ и в 7 баллах располагается «Лилль». За Лигу чемпионов команда Нико Ковача ведет борьбу с «Лионом».

В последних двух турах «Монегаски» с разгромным счетом победили «Сент-Этьен» и «Метц». Предшествовала этой серии нулевая ничья с «Лиллем».

В рамках домашних матчей Лиги 1 «Монако» не проигрывает 8 поединков подряд, пять из которых завершались победой.

Все прогнозы на Лигу 1

Стоит добавить, что «Красно-белые» оставались без пропущенных голов в 4 из 5 последних поединков Лиги 1.

«Дижон»

«Дижон» находится на дне турнирной таблицы, имея лишь 15 очков после 31 тура. Команда набрала длинную серию поражений, которая состоит из 11 поединков.

Гости крупно проиграли «Бресту» и «Бордо» с одинаковым счетом 1:3. В прошлых двух турах команда и вовсе уступала всухую. Она была слабее «Марселя» (0:2) и «Реймса» (0:1).

В гостях «Джион» выиграл только 2 матча в этом сезоне, проиграв при этом 10 раз. К этой игре коллектив подходит с серией из шести выездных фиаско.

«Совы» пропускали больше одного мяча за игру в 5 из 6 шести выступлений в рамках чемпионата Франции.

Прогноз и ставки

«Монако» — безоговорочный фаворит встречи с коэффициентом 1.18. Победа «Дижона» оценивается коэффициентом 18.5. Ничья котируется с цифрой 7.30.

Нет никаких причин опасаться осечки «Монако». «Монегаски» проводят ровный отрезок сезона, мало пропускают и чаще всего побеждают своих оппонентов.

«Дижон» не забивал в последних двух играх, тогда как «Монако» громил своих соперников. Поставить на победу «Монако» с форой -2 можно за 1.94.