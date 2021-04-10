В субботу, 10 апреля, мадридский «Реал» на своем поле примет «Барселону» в рамках 30-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано», начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 63 очка.

«Сливочные» одержали 19 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В трех предыдущих турах подопечные Зинедина Зидана обыграли «Эльче» (2:1), «Сельту» (3:1) и «Эйбар» (2:0). Они не проигрывают в национальном первенстве с 30 января.

Ранее на этой неделе мадридцы одержали победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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После травм у «Реала» восстанавливаются Эден Азар, Рафаэль Варан, Дани Карвахаль и Серхио Рамос.

«Барселона»

«Барселона» расположилась на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 65 баллами.

На счету каталонцев 20 побед, пять ничьих и четыре поражения в 29 сыгранных турах.

Текущая победная серия команды Рональда Кумана насчитывает шесть матчей, в которых она обыграла «Эльче» (3:0), «Севилью» (2:0), «Осасуну» (2:0), «Уэску» (4:1), «Реал Сосьедад» (6:1) и «Вальядолид» (1:0).

У «Барселоны» травмы залечивают Жерар Пике, Ансу Фати, Нето и Фелипе Коутиньо.

Прогноз

Букмекеры ожидают от «Эль-Класико» высокой результативности: тотал голов больше 2,5 — 1.60, тотал голов меньше 2,5 — 2.43.

В очных матчах эти команды довольно часто радовали забитыми мячами. В 29 из 33 встреч, проведенных в период с 2011 по 2019 год, забивали как мадридцы, так и каталонцы.

Однако тенденция последнего времени немного иная. Обе команды забили лишь в одной игре из пяти последних, а предстоящий матч и вовсе, как нам кажется, больше запомнится жесткой борьбой, чем красивыми голевыми атаками.

Учитывая тот факт, что на кону стоит чемпионский титул, скорее всего, здесь все решит один-два мяча. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 3» за 1.88.

Еще один вариант — «тотал первого тайма меньше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.60.