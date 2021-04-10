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    Выберется ли «Эйбар» из зоны вылета?

    «Эйбар» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Испании, 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Леванте»
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    «Леванте» идет на 11 месте
    В Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» местный «Эйбар» сыграет с «Леванте» в рамках 30-го тура Примеры. Матч состоится 10 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Эйбар» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2021 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 19:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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    «Эйбар»

    У «Эйбара» дела складываются плохо, поскольку клуб занимает место в зоне вылета (23 очка). При этом команда проиграла 4 из 6 последних матчей в чемпионате Испании.

    «Оружейники» на выезде проиграли «Кадису» (0:1). После этого у себя дома они уступили «Вильярреалу» (1:3), сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) и уступили «Реалу» (0:2).

    Отставание от спасительной 17-й позиции составляет три балла. При этом последний в таблице «Алавес» клуб опережает по разнице мячей.

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    В целом, коллектив не знает побед уже в 13 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих и девяти поражениях.

    «Леванте»

    За девять туров до завершения чемпионата «Леванте» практически обезопасил себя от вылета. На данный момент клуб из Валенсии занимает в таблице 11 место, отрыв от опасной зоны составляет 11 очков.

    Ранее в марте «Леванте» потерпел поражения от «Реал Сосьедада» и «Бетиса» — в обоих случаях на выезде. А еще в одном матче команда Пако Лопеса выиграла на своем поле у «Валенсии».

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    • В позапрошлом туре «Лягушки» уступили на выезде «Бетису» (0:2), а в прошлом — «Уэске» (0:2).

    В шести предыдущих поединках коллектив одержал одну победу. При этом в четырех матчах он потерпел поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,80.

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