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    Сколько голов ждать от «Локомотива»?

    «Сочи» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка России по футболу 7 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Локомотив»
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    7 апреля «Сочи» примет «Локомотив» в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра состоится на стадионе «Фишт» в 19:00 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 07 Апреля 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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    «Сочи»

    В прошлом раунде «Сочи» обыграли «Краснодар» 2:1, тем самым начав вторую половину сезона с позитивного результата. После этого команда продолжила побеждать и следом разгромила «Арсенал» в матча РПЛ (4:0).

    Первые проблемы появились в игре с «Ростовом», которая завершилась нулевой ничьей. Затем команда и вовсе потерпела поражение 1:3 и как раз от «Локомотива». В последних двух матчах «Сочи» выиграли у «Тамбова» 5:0 и проиграли «Рубину» 0:1.

    Нужно отдать хозяевам должное и отметить, что в домашних стенах они не проигрывают с 1 марта прошлого года. На данный момент они имеют серию из пяти сухих побед на «Фиште».

    Все прогнозы на РПЛ

    Прошлую встречу пропускал только Ивелин Попов. У него травма.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» набрали отличную форму и выиграли все 6 матчей после паузы. В пяти из шести случаев гости не пропускали.

    В прошлый раз «Локомотив» обыграл «Ротор» 2:0, а перед этим победил «Уфу» 1:0. Кроме победы над «Сочи» в РПЛ также были успешные выступления против ЦСКА (2:0) и «Арсенала» (3:0).

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    • В прошлом раунде Кубка России подопечные Марко Николича прошли «Тамбов», без проблем забив ему 3 мяча.

    В лазарете у «Красно-зеленых» Зе Луиш, Владислав Игнатьев и Михаил Лысов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на победу у «Сочи» и «Локо» почти одинаковые — 2.75 и 2.60 соответственно. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.45.

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    «Локомотив» находится в прекрасной форме. Команда Николича совсем недавно победила «Сочи» в очной встрече и в какой-то мере может считаться фаворитом.

    «Локо» забивал больше гола в 5 из 6 последних выступлений. Поставить на ИТБ2 1.0 можно с коэффициентом 1.80.

    В четырех из пяти матчей каждой команды были нули на табло, то есть забивал только один участник события. Вариант «обе забьют: нет» предлагается с коэффициентом 1.83.

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