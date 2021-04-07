7 апреля «Сочи» примет «Локомотив» в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра состоится на стадионе «Фишт» в 19:00 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В прошлом раунде «Сочи» обыграли «Краснодар» 2:1, тем самым начав вторую половину сезона с позитивного результата. После этого команда продолжила побеждать и следом разгромила «Арсенал» в матча РПЛ (4:0).

Первые проблемы появились в игре с «Ростовом», которая завершилась нулевой ничьей. Затем команда и вовсе потерпела поражение 1:3 и как раз от «Локомотива». В последних двух матчах «Сочи» выиграли у «Тамбова» 5:0 и проиграли «Рубину» 0:1.

Нужно отдать хозяевам должное и отметить, что в домашних стенах они не проигрывают с 1 марта прошлого года. На данный момент они имеют серию из пяти сухих побед на «Фиште».

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Прошлую встречу пропускал только Ивелин Попов. У него травма.

«Локомотив»

«Железнодорожники» набрали отличную форму и выиграли все 6 матчей после паузы. В пяти из шести случаев гости не пропускали.

В прошлый раз «Локомотив» обыграл «Ротор» 2:0, а перед этим победил «Уфу» 1:0. Кроме победы над «Сочи» в РПЛ также были успешные выступления против ЦСКА (2:0) и «Арсенала» (3:0).

В прошлом раунде Кубка России подопечные Марко Николича прошли «Тамбов», без проблем забив ему 3 мяча.

В лазарете у «Красно-зеленых» Зе Луиш, Владислав Игнатьев и Михаил Лысов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на победу у «Сочи» и «Локо» почти одинаковые — 2.75 и 2.60 соответственно. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.45.

«Локомотив» находится в прекрасной форме. Команда Николича совсем недавно победила «Сочи» в очной встрече и в какой-то мере может считаться фаворитом.

«Локо» забивал больше гола в 5 из 6 последних выступлений. Поставить на ИТБ2 1.0 можно с коэффициентом 1.80.

В четырех из пяти матчей каждой команды были нули на табло, то есть забивал только один участник события. Вариант «обе забьют: нет» предлагается с коэффициентом 1.83.