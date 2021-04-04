В воскресенье, 4 апреля, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Тамбов» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, начало — в 16:30 по мск. «Тамбов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тамбов»

Последнюю победу «волки», едва не снявшиеся с турнира, одержали еще в октябре прошлого года, а все пять матчей после зимнего перерыва они проиграли.

В 1/8 финала Кубка России «Тамбов» в гостях уступил «Локомотиву» (0:3), а затем в РПЛ проиграл сначала «Ротору» (1:3) дома, а потом «Динамо» (0:2) в гостях.

Перед паузой на матчи сборных тамбовчане были разгромлены сначала «Краснодаром» (0:4) на выезде, а потом «Сочи» дома (0:5).

Все прогнозы на РПЛ

В ставках на эти матчи РФС подозревает полузащитников «Тамбова» Александра Еркина и Дмитрия Германа, которые отстранены от матчей.

После 23 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками на 16-м месте. Разница мячей 14-43. Команду покинул голкипер Сергей Рыжиков.

ЦСКА

После зимнего перерыва ЦСКА в 1/8 финала Кубка на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем в рамках РПЛ уступил в гостях «Локо» (0:2).

Домашний матч с «Ахматом» завершился победой 2:0, а вот выезд в Тулу завершился поражением от «Арсенала» (1:2).

В последнем матче ЦСКА дома уступил «Зениту» (2:3), после чего Виктор Гончаренко был уволен, а пост тренера армейцев занял Ивица Олич.

После 23 туров РПЛ ЦСКА с 40 очками на 5-м мест. Разница мячей 40-24, 10 голов забил Влашич. Под вопросом участие в матче Дагоева и Кучаева.

Прогноз и ставки

На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 25.00, на ничью в основное время — 11.00, а на победу ЦСКА — 1.10.

В первом круге ЦСКА победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне армейцы выиграли оба матча со счетом 2:0

Ситуация в «Тамбове» не улучшилась, а сделалась только хуже, а ЦСКА будет на подъеме после встряски. Прогнозируем, что армейцы крупно победят.

Последние матчи тамбовчане проигрывали крупно, не исключено что эта серия продолжится. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.45 и «Обе забьют — нет» за 1.50.