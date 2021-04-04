ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барса» против «Вальядолида» Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом» Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
  • 22:11
    • ЦСКА уверенно победил «Химки» в Евролиге
  • 21:50
    • ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада
  • 20:40
    • Верратти снова заразился коронавирусом и не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
  • 18:51
    • ЦСКА заявил Ивицу Олича
  • 17:25
    • Дибала, Маккенни и Артур отстранены от матчей
  • 16:42
    • «Реал» готов устроить распродажу игроков, чтобы купить Мбаппе или Холанна
  • 15:21
    • Азар вернулся в общую группу «Реала»
    Все новости спорта

    Одержит ли ЦСКА легкую победу в дебютном матче Олича?

    «Тамбов» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат России, 4 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Тамбов Прогнозы на ЦСКА Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Тамбов» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ивица Олич
    В воскресенье, 4 апреля, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Тамбов» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, начало — в 16:30 по мск. «Тамбов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 23.00
  • X
  • 9.50
  • 2
  • 1.12
  • Ставка!
    •

    «Тамбов»

    Последнюю победу «волки», едва не снявшиеся с турнира, одержали еще в октябре прошлого года, а все пять матчей после зимнего перерыва они проиграли.

    В 1/8 финала Кубка России «Тамбов» в гостях уступил «Локомотиву» (0:3), а затем в РПЛ проиграл сначала «Ротору» (1:3) дома, а потом «Динамо» (0:2) в гостях.

    Перед паузой на матчи сборных тамбовчане были разгромлены сначала «Краснодаром» (0:4) на выезде, а потом «Сочи» дома (0:5).

    Все прогнозы на РПЛ

    В ставках на эти матчи РФС подозревает полузащитников «Тамбова» Александра Еркина и Дмитрия Германа, которые отстранены от матчей.

    После 23 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками на 16-м месте. Разница мячей 14-43. Команду покинул голкипер Сергей Рыжиков.

    ЦСКА

    После зимнего перерыва ЦСКА в 1/8 финала Кубка на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем в рамках РПЛ уступил в гостях «Локо» (0:2).

    Домашний матч с «Ахматом» завершился победой 2:0, а вот выезд в Тулу завершился поражением от «Арсенала» (1:2).

  • Хорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока
  • Реакция спортивных СМИ на тренерскую рокировку в московском ЦСКА
  • 22/03/2021

    • В последнем матче ЦСКА дома уступил «Зениту» (2:3), после чего Виктор Гончаренко был уволен, а пост тренера армейцев занял Ивица Олич.

    После 23 туров РПЛ ЦСКА с 40 очками на 5-м мест. Разница мячей 40-24, 10 голов забил Влашич. Под вопросом участие в матче Дагоева и Кучаева.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 25.00, на ничью в основное время — 11.00, а на победу ЦСКА — 1.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В первом круге ЦСКА победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне армейцы выиграли оба матча со счетом 2:0

    Ситуация в «Тамбове» не улучшилась, а сделалась только хуже, а ЦСКА будет на подъеме после встряски. Прогнозируем, что армейцы крупно победят.

    Последние матчи тамбовчане проигрывали крупно, не исключено что эта серия продолжится. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.45 и «Обе забьют — нет» за 1.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.205
  • Прогноз на матч Челси — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лацио — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.12
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Тамбов» — ЦСКА 04.04.2021 в 16:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры