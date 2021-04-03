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    «Динамо» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 1.72) на чемпионат России по футболу 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Уфа»
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    «Динамо»
    В субботу, 3 апреля, в рамках 24-го тура РПЛ «Динамо» будет принимать «Уфу». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19:00 по мск. «Динамо» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Апреля 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.60
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  • 5.55
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    «Динамо»

    «Динамо» возобновило сезон матчем 1/8 финала Кубка России, в котором бело-голубые одержали домашнюю победу над «Спартаком» (2:0).

    Затем в матче РПЛ подопечные Сандро Шварца победили на выезде заканчивавший матч вдесятером «Ахмат» (2:1), и дома расправились с «Тамбовом» (2:0).

    Перед перерывом на матчи сборных «Динамо» дома проиграло «Спартаку» (1:2), но уже в рамках РПЛ, а затем на выезде победило «Краснодар» (3:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 23 туров бело-голубые расположились на 6-м месте с 39 очками. Разница мячей 32-26, Даниил Фомин забил 5 мячей, еще 4 гола оформил Даниил Лесовой.

    «Уфа»

    Уфимцы возобновили сезон выездным поражением «Химкам» (1:2) в РПЛ, причем заканчивали матч подопечные Рашида Рахимова в большинстве.

    Зато в домашнем матче 1/8 финала Кубка России они разгромили «Урал» (3:0). Повторная встреча с екатеринбуржцами в рамках РПЛ завершилась без забитых голов.

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    • В последних матчах «Уфа» крупно проиграла дома «Рубину» (0:3), а затем на своем же поле уступила «Локомотиву» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке.

    После 23 туров РПЛ «Уфа» с 14 очками на 15 месте, на балл вперед «Тамбова» и на 3 отставая от «Арсенала». Разница мячей 15-37, по 3 гола забили Тимур Жамалетдинов и Комнен Андрич.

    Прогноз и ставки

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Уфы» — 5.60.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне «Динамо» победило на выезде 1:0, а дома сыграло 0:0.

    Уфимцы проводят не лучший отрезок в чемпионате, в то время как «Динамо» на подъеме. Прогнозируем, что бело-голубые не проиграют.

    Уфа мало забивает, но может засушить матч. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.61 и «Обе забьют — нет» за 1.60.

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