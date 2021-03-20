В субботу, 20 марта, в 30-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сразится с «Фуэнлабрадой». Начало игры — в 22:30 по мск. «Леганес» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» с 53 очками после 29 проведенных встреч разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая три пункта второму месту, дающему прямой выход в Примеру.

«Огурцы» в минувшем игровом дне на выезде смогли обыграть «Овьедо» со счетом 3:1, тем самым прервав 2-матчевую серию без выигрышей, где они уступили на выезде 0:1 «Картахене» и расписали мировую на своей территории с «Кастельоном» (0:0).

Перед этим «зелено-белые» вышли победителями из пяти поединков чемпионата подряд, где четыре из них они провели на своем поле, забив в этот отрезок 11 мячей, а пропустили четыре.

Все прогнозы на футбол

У «Леганеса» первая домашняя статистика в лиге. Он выиграл 12 поединков, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения, разница мячей составляет 21:8.

«Фуэнлабрада»

«Фуэнлабрада» с 36 набранными пунктами разместилась на 14 позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на десять очков от зоны плей-офф.

Сейчас у команды из пригорода Мадрида 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой она сперва три раза сыграла вничью, а затем уступила, проиграв на своем поле «Лас- Пальмасу» (1:2) в минувшем туре.

Мировые исходы были в родных стенах с «Овьедо» (2:2) и «Жироной» (1:0), а также с «Луго» (0:0) в выездном поединке. Отметим, что за последние восемь встреч первенства «Фуэнла» по разу выиграла и проиграла, а остальные шесть встреч завершила миром.

На выезде в текущем первенстве «Фуэнлабрада» набрала 20 очков из 36. Команда выиграла пять игр, столько же раз играли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей — 18:18.

В первом круге эти коллективы сыграли 0:0 на поле «Фуэнлабрады».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.97.

На викторию «Фуэнлабрады» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.18.

Прогнозируем, что блестяще играющий дома «Леганес» возьмет три очка в поединке с середняком первенства. Наша ставка на данный матч— П1.