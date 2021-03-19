«Лейпциг» сыграет на выезде против «Арминии» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 марта в Билефельде, начало — в 22:30 мск. «Арминия» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» после 25-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги 15-е место.

В прошлом туре клуб из Билефельда одержал сенсационную гостевую победу над «Байером» (2:1).

До этого «Арминия» не могла выиграть в семи турах кряду. Но один из тех матчей все же нужно вспомнить. В середине февраля скромная команда сыграла вничью с «Баварией» — сумасшедшие 3:3 в Мюнхене.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Арминия» в этом чемпионате восемь раз проигрывала на своем поле. На данный момент домашняя безвыигрышная серия составляет четыре матча.

«Лейпциг»

Тем временем «Лейпциг» продолжает погоню за «Баварией». В таблице команда Юлиана Нагельсманна по-прежнему, правда, отставание от лидера после предыдущего тура увеличилось до четырех очков.

На прошлой неделе «Лейпциг» не смог выиграть на своем поле у «Айнтрахта» — всего лишь 1:1. Впрочем, не такой уж и плохой результат, гляля на то, как проводить вторую половину сезона клуб из Франкфурта.

Зато перед этим у «Лейпцига» была серия из шести побед кряду в рамках Бундеслиге. Именно благодаря этому и удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку.

«Лейпциг» в трех предыдущих гостевых матчах чемпионата Германии одержал три победы с общим счетом 9:0 (трижды по 3:0).

Прогноз и ставка

На «Арминию» в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Лейпцига» — за 1.36.

В первом круге матч с «Арминией» получился для «Лейпцига» достаточно непростым. Скорее всего, хозяева и сейчас будут сопротивляться, но не более того, все-таки разница в классе существенная. То же самое можно было бы сказать и перед недавней игрой «Арминии» с «Байером», которая в итоге завершилась сенсацией, но сравнивать нет смысла, «Лейпциг» сейчас в хорошей форме, в отличие от «фармацевтов», которые разваливаются буквально на ходу.

Ставка — победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 2.01. У «Арминии», на самом деле, немало поражений с крупным счетом.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лейпцига» больше 2,5 за 2.34.