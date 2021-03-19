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    «Лейпциг» выиграет у «Арминии» с разгромным счетом?

    «Арминия» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Германии 19 марта 2021 года

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    «Лейпциг»
    «Лейпциг» сыграет на выезде против «Арминии» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 марта в Билефельде, начало — в 22:30 мск. «Арминия» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    «Арминия» после 25-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги 15-е место.

    В прошлом туре клуб из Билефельда одержал сенсационную гостевую победу над «Байером» (2:1).

    До этого «Арминия» не могла выиграть в семи турах кряду. Но один из тех матчей все же нужно вспомнить. В середине февраля скромная команда сыграла вничью с «Баварией» — сумасшедшие 3:3 в Мюнхене.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Арминия» в этом чемпионате восемь раз проигрывала на своем поле. На данный момент домашняя безвыигрышная серия составляет четыре матча.

    «Лейпциг»

    Тем временем «Лейпциг» продолжает погоню за «Баварией». В таблице команда Юлиана Нагельсманна по-прежнему, правда, отставание от лидера после предыдущего тура увеличилось до четырех очков.

    На прошлой неделе «Лейпциг» не смог выиграть на своем поле у «Айнтрахта» — всего лишь 1:1. Впрочем, не такой уж и плохой результат, гляля на то, как проводить вторую половину сезона клуб из Франкфурта.

    Зато перед этим у «Лейпцига» была серия из шести побед кряду в рамках Бундеслиге. Именно благодаря этому и удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку.

    «Лейпциг» в трех предыдущих гостевых матчах чемпионата Германии одержал три победы с общим счетом 9:0 (трижды по 3:0).

    Прогноз и ставка

    На «Арминию» в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Лейпцига» — за 1.36.

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    В первом круге матч с «Арминией» получился для «Лейпцига» достаточно непростым. Скорее всего, хозяева и сейчас будут сопротивляться, но не более того, все-таки разница в классе существенная. То же самое можно было бы сказать и перед недавней игрой «Арминии» с «Байером», которая в итоге завершилась сенсацией, но сравнивать нет смысла, «Лейпциг» сейчас в хорошей форме, в отличие от «фармацевтов», которые разваливаются буквально на ходу.

    Ставка — победа «Лейпцига» с форой (-1,5) за 2.01. У «Арминии», на самом деле, немало поражений с крупным счетом.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лейпцига» больше 2,5 за 2.34.

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