В субботу, 13 марта, в 36-м туре первого английского дивизиона «Кардифф Сити» на своем поле сыграет с «Уотфордом». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Кардифф Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» после 35 сыгранных матчей имеет на своем счету 54 очка, с которыми находится на восьмом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая четыре балла зоне плей-офф.

В рамках чемпионата страны «синие птицы» не проигрывают в последних 11 проведенных встречах, семь раз победив в этом отрезке и четыре игры завершив мировыми исходами.

В своей последней сыгранной встрече валлийский клуб на выезде поделил очки с «Хаддерсфилдом», сыграв 0:0, а перед эти он в родных стенах разгромил «Дерби Каунти» со счетом 4:0.

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В 17 домашних поединках текущего розыгрыша Чемпионшипа «Кардифф» по семь раз побеждали проигрывал, а также трижды сыграл вничью. Разница мячей в этих играх составляет 31:19.

«Уотфорд»

По итогам 35 сыгранных поединков первенства «Уотфорд» находится на второй строке, сильно отставая от лидера, а третью позицию опережает только по дополнительным показателям, но сыграв на игру больше.

«Шершни» в отрезке последних восьми встреч чемпионата теряли пункты только дважды, расписав мировую на выезде с «Ковентри» (0:0) и проиграв тоже в гостях «Борнмуту» (0:1).

Остальные шесть поединков в этом периоде коллектив выиграл с общим счетом 15:3. В минувших двух турах он поочередно справился на своей территории с «Уикомбом» (2:0) и «Ноттингемом» (1:0).

Вне родных стен «Уотфорд» в текущем розыгрыше Чемпионшипа добыл по пять побед и поражений, а также семь раз сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 11:12.

В первом круге «Кардифф» нанес поражение «Уотфорду» на его поле со счетом 1:0, а в позапрошлом розыгрыше АПЛ дважды победили «шершни» — 3:2 и 5:1.

«Кардифф Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уотфорда» предлагают — 2.52.

На викторию «Кардиффа» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.28.

Четыре из пяти последних очных встреч этих клубов были верховыми. Ожидаем, что и на этот раз команды на двоих забьют более двух голов. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.