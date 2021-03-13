ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппС таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ Футболисты «Манчестер Юнайтед»ЛЕ. «Милан» избежал поражения на «Олд Траффорд», «Рома» разгромила «Шахтер» ПСЖ — «Барселона»Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • 22:50
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Миланом»
  • 00:53
    • «Олимпиакос» проиграл лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
  • 00:53
    • «Рома» на своем поле разгромила донецкий «Шахтер»
    Все новости спорта

    В столице Уэльса будет будет результативная игра?

    «Кардифф Сити» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, Чемпионшип, 13 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Уотфорд Прогнозы на Кардифф Сити
    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Уотфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леандро Бакуна
    В субботу, 13 марта, в 36-м туре первого английского дивизиона «Кардифф Сити» на своем поле сыграет с «Уотфордом». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Кардифф Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Марта 2021 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 18:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» после 35 сыгранных матчей имеет на своем счету 54 очка, с которыми находится на восьмом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая четыре балла зоне плей-офф.

    В рамках чемпионата страны «синие птицы» не проигрывают в последних 11 проведенных встречах, семь раз победив в этом отрезке и четыре игры завершив мировыми исходами.

    В своей последней сыгранной встрече валлийский клуб на выезде поделил очки с «Хаддерсфилдом», сыграв 0:0, а перед эти он в родных стенах разгромил «Дерби Каунти» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на футбол

    В 17 домашних поединках текущего розыгрыша Чемпионшипа «Кардифф» по семь раз побеждали проигрывал, а также трижды сыграл вничью. Разница мячей в этих играх составляет 31:19.

    «Уотфорд»

    По итогам 35 сыгранных поединков первенства «Уотфорд» находится на второй строке, сильно отставая от лидера, а третью позицию опережает только по дополнительным показателям, но сыграв на игру больше.

    «Шершни» в отрезке последних восьми встреч чемпионата теряли пункты только дважды, расписав мировую на выезде с «Ковентри» (0:0) и проиграв тоже в гостях «Борнмуту» (0:1).

  • С таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ
  • В 1/8 финала команда Юргена Клоппа уверенно прошла «РБ Лейпциг»
  • Вчера

    • Остальные шесть поединков в этом периоде коллектив выиграл с общим счетом 15:3. В минувших двух турах он поочередно справился на своей территории с «Уикомбом» (2:0) и «Ноттингемом» (1:0).

    Вне родных стен «Уотфорд» в текущем розыгрыше Чемпионшипа добыл по пять побед и поражений, а также семь раз сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 11:12.

    В первом круге «Кардифф» нанес поражение «Уотфорду» на его поле со счетом 1:0, а в позапрошлом розыгрыше АПЛ дважды победили «шершни» — 3:2 и 5:1.

    «Кардифф Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уотфорда» предлагают — 2.52.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Кардиффа» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.28.

    Четыре из пяти последних очных встреч этих клубов были верховыми. Ожидаем, что и на этот раз команды на двоих забьют более двух голов. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Милуоки — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Кардифф Сити» — «Уотфорд» 13.03.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.72.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры