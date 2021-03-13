В матче 25 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Герту» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало поединка 13 марта в 20:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» обеспечила себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов и подходит к этому матчу с хорошим настроением, хоть и не выигрывала уже два поединка. До ничьи с «Севильей» (2:2) у команды было поражение от «Баварии» (2:4) в Бундеслиге.

До «Баварии» «Шмели» победили 4:0 «Шальке», обыграли 3:0 «Арминию» и со счетом 1:0 одолели «Боруссию» М.

В турнирной таблице хозяева занимают 6 место с 39 очками. В 24 турах «Боруссия» выиграла 12 раз, трижды сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

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«Герта»

«Герта» смогла прервать серию без побед в прошлом туре благодаря победе над «Аугсбургом» со счетом 2:1. Перед этим команде попались два непростых соперника — «Вольфсбург» (0:2) и «Лейпциг» (0:3).

В целом до победы на «Аугсбургом» гости не могли выиграть 9 матчей подряд. Серия состояла из семи поражений и двух ничьих.

«Герта» проиграла почти в половине встреч этого сезона. В 24 турах «Старая дама» проиграла 13 раз при пяти победах и шести ничьих.

В лазарете Дедрик Бойата, Сами Хедира, Неманья Радоньич и Матеус Кунья.

«Боруссия» Дортмунд — «Герта». Прогноз и ставка

Коэффициенты на встречу такие: 1.48 победа «Боруссии», 6.60 победа «Герты» и 4.80 ничья.

«Герта» еще не совсем успела отойти от длительной серии без побед. «Боруссия» же, несмотря на две прошлые встречи, является очень опасным соперником, который в 4 из 5 матчей забивал не менее двух голов.

Для «Герты» дортмундцы являются ночным кошмаром после разгромного фиаско в первом круге со счетом 2:5. С таким атакующим потенциалом хозяева вполне могут выиграть с отрывом. Ставим на победу «Боруссии» с форой -1 за 1.76.