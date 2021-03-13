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    «Боруссия» подтвердит статус фаворита

    «Боруссия» Дортмунд — «Герта». Прогноз (к. 1.76) и ставка на футбольный матч Бундеслиги 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Герта»
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    Эрлинг Холанн
    В матче 25 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Герту» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало поединка 13 марта в 20:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Марта 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:30 Герта Герта
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
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  • 4.80
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундская «Боруссия» обеспечила себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов и подходит к этому матчу с хорошим настроением, хоть и не выигрывала уже два поединка. До ничьи с «Севильей» (2:2) у команды было поражение от «Баварии» (2:4) в Бундеслиге.

    До «Баварии» «Шмели» победили 4:0 «Шальке», обыграли 3:0 «Арминию» и со счетом 1:0 одолели «Боруссию» М.

    В турнирной таблице хозяева занимают 6 место с 39 очками. В 24 турах «Боруссия» выиграла 12 раз, трижды сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

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    Тренерский штаб потерял из-за травм Санчо, Витцеля и Аканжи. Могут не сыграть Геррейро и Рейна.

    «Герта»

    «Герта» смогла прервать серию без побед в прошлом туре благодаря победе над «Аугсбургом» со счетом 2:1. Перед этим команде попались два непростых соперника — «Вольфсбург» (0:2) и «Лейпциг» (0:3).

    В целом до победы на «Аугсбургом» гости не могли выиграть 9 матчей подряд. Серия состояла из семи поражений и двух ничьих.

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    • «Герта» проиграла почти в половине встреч этого сезона. В 24 турах «Старая дама» проиграла 13 раз при пяти победах и шести ничьих.

    В лазарете Дедрик Бойата, Сами Хедира, Неманья Радоньич и Матеус Кунья.

    «Боруссия» Дортмунд — «Герта». Прогноз и ставка

    Коэффициенты на встречу такие: 1.48 победа «Боруссии», 6.60 победа «Герты» и 4.80 ничья.

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    «Герта» еще не совсем успела отойти от длительной серии без побед. «Боруссия» же, несмотря на две прошлые встречи, является очень опасным соперником, который в 4 из 5 матчей забивал не менее двух голов.

    Для «Герты» дортмундцы являются ночным кошмаром после разгромного фиаско в первом круге со счетом 2:5. С таким атакующим потенциалом хозяева вполне могут выиграть с отрывом. Ставим на победу «Боруссии» с форой -1 за 1.76.

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