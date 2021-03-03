«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 21:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» проводит откровенно провальный сезон. Сейчас команда занимает 20 место, имея в своем активе лишь 11 очков.

Команда атакует хуже всех в лиге, забив в 26 матчах лишь 15 раз. При этом оборона «Шеффилд Юнайтед» явно не отличается надежностью — 43 пропущенных мяча.

В минувшем туре «клинки» вновь разочаровали. Дома команда уступила «Ливерпулю» со счетом 0:2.

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Поединки против «Астон Виллы» для команды проходят довольно успешно. В пяти последних матчах «клинки» дважды выигрывали при одном поражении.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в минувшем туре чемпионата разжилась тремя очками. На выезде минимально был обыгран «Лидс».

Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 39 очками в активе. При этом атака «Астон Виллы» выглядит не лучшим образом: в 24 матчах забито только 38 мячей.

А вот обороняется «Астон Вилла» куда более успешно. В 24 матчах команда пропустила 26 мячей, что является довольно неплохим результатом.

Сейчас отставание от еврокубкового 5 места составляет 5 очков. Причем «вилланы» имеют два матча в запасе. Шансы есть!

Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла»

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.17, на ничью за 3.48, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.62

Хозяева испытывают серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне.

Гости еще имеют шансы на подъем в первую пятерку, так что будут спешить с голом в поединке с аутсайдером.

«Вилланы» имеют реальную мотивацию подняться в первую пятерку, так что наверняка проявят активность в нападении. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.66