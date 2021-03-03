В среду, 3 марта, в 25-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет «Наполи». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Сассуоло» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» с 35 набранными очками в данный момент делит восьмое место в Серии А с «Вероной», отставая уже на восемь баллов от шестой еврокубковой строки.

В своем последнем проведенном матче «черно-зеленые» расписали домашнюю мировую с «Болоньей», сыграв вничью 1:1. Отметим, что за семь последних поединков чемпионата они одержали всего одну победу и по три раза проигрывали и играли вничью.

Единственная виктория была пару туров тому назад, когда коллектив в гостях смог справится с безнадежным аутсайдером «Кротоне», победив со счетом 2:1. А до этого они выигрывали аж в начале года.

Все прогнозы на Серию А

В текущем итальянском первенстве «Сассуоло» набрал в домашних матчах всего 14 очков, победив только в трех встречах, еще трижды проиграв при пяти мировых результатах, разница мячей — 15:15.

«Наполи»

После 23 сыгранных туров в активе «Наполи» числится 43 набранных очка, с которыми он делит шестое место с «Лацио», находясь на расстоянии трех баллов от зоны Лиги чемпионов.

В минувшем туре первенства неаполитанцы обыграли в родных стенах «Беневенто» со счетом 2:0. К слову, вот уже семь встреч подряд они чередует победы и поражения. Их безничейная серия на данный момент состоит из десять поединков.

Накануне дружина Гаттузо завершила борьбу в еврокубках. В двухматчевом противостоянии с испанской «Гранадой» она проиграла на выезде 0:2, после чего победила дома только 2:1.

На чужом поле «Наполи» набрал 18 очков, выиграв шесть встреч при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 19:15. Отметим, что «голубые» проиграли три последних гостевых матча, пропустив в них девять голов.

В первом круге «Сассуоло» в гостях обыграл Наполи со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды победили неаполитанцы (2:0 дома и 2:1 на выезде).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.08.