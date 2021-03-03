«Сассуоло»
«Сассуоло» с 35 набранными очками в данный момент делит восьмое место в Серии А с «Вероной», отставая уже на восемь баллов от шестой еврокубковой строки.
В своем последнем проведенном матче «черно-зеленые» расписали домашнюю мировую с «Болоньей», сыграв вничью 1:1. Отметим, что за семь последних поединков чемпионата они одержали всего одну победу и по три раза проигрывали и играли вничью.
Единственная виктория была пару туров тому назад, когда коллектив в гостях смог справится с безнадежным аутсайдером «Кротоне», победив со счетом 2:1. А до этого они выигрывали аж в начале года.
В текущем итальянском первенстве «Сассуоло» набрал в домашних матчах всего 14 очков, победив только в трех встречах, еще трижды проиграв при пяти мировых результатах, разница мячей — 15:15.
«Наполи»
После 23 сыгранных туров в активе «Наполи» числится 43 набранных очка, с которыми он делит шестое место с «Лацио», находясь на расстоянии трех баллов от зоны Лиги чемпионов.
В минувшем туре первенства неаполитанцы обыграли в родных стенах «Беневенто» со счетом 2:0. К слову, вот уже семь встреч подряд они чередует победы и поражения. Их безничейная серия на данный момент состоит из десять поединков.
Накануне дружина Гаттузо завершила борьбу в еврокубках. В двухматчевом противостоянии с испанской «Гранадой» она проиграла на выезде 0:2, после чего победила дома только 2:1.
На чужом поле «Наполи» набрал 18 очков, выиграв шесть встреч при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 19:15. Отметим, что «голубые» проиграли три последних гостевых матча, пропустив в них девять голов.
В первом круге «Сассуоло» в гостях обыграл Наполи со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды победили неаполитанцы (2:0 дома и 2:1 на выезде).
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.08.
На викторию «Сассуоло» дают — 3.70, ничья оценена — в
Ожидаем, что в этой игре прервется бескомпромиссная серия неаполитанцев. Прогнозируем в данном поединке мировой исход. Наша ставка — ничья.
Ожидаем, что в этой игре прервется бескомпромиссная серия неаполитанцев. Прогнозируем в данном поединке мировой исход. Наша ставка — ничья.