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    Прервется ли безничейная серия неаполитанцев?

    «Сассуоло» — «Наполи». Прогноз и ставка (к. 3.66) на футбол, чемпионат Италии, 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Наполи»
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    Дженнаро Гаттузо
    В среду, 3 марта, в 25-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет «Наполи». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Сассуоло» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:30 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» с 35 набранными очками в данный момент делит восьмое место в Серии А с «Вероной», отставая уже на восемь баллов от шестой еврокубковой строки.

    В своем последнем проведенном матче «черно-зеленые» расписали домашнюю мировую с «Болоньей», сыграв вничью 1:1. Отметим, что за семь последних поединков чемпионата они одержали всего одну победу и по три раза проигрывали и играли вничью.

    Единственная виктория была пару туров тому назад, когда коллектив в гостях смог справится с безнадежным аутсайдером «Кротоне», победив со счетом 2:1. А до этого они выигрывали аж в начале года.

    Все прогнозы на Серию А

    В текущем итальянском первенстве «Сассуоло» набрал в домашних матчах всего 14 очков, победив только в трех встречах, еще трижды проиграв при пяти мировых результатах, разница мячей — 15:15.

    «Наполи»

    После 23 сыгранных туров в активе «Наполи» числится 43 набранных очка, с которыми он делит шестое место с «Лацио», находясь на расстоянии трех баллов от зоны Лиги чемпионов.

    В минувшем туре первенства неаполитанцы обыграли в родных стенах «Беневенто» со счетом 2:0. К слову, вот уже семь встреч подряд они чередует победы и поражения. Их безничейная серия на данный момент состоит из десять поединков.

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    • Накануне дружина Гаттузо завершила борьбу в еврокубках. В двухматчевом противостоянии с испанской «Гранадой» она проиграла на выезде 0:2, после чего победила дома только 2:1.

    На чужом поле «Наполи» набрал 18 очков, выиграв шесть встреч при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 19:15. Отметим, что «голубые» проиграли три последних гостевых матча, пропустив в них девять голов.

    В первом круге «Сассуоло» в гостях обыграл Наполи со счетом 2:0, а в прошлом сезоне дважды победили неаполитанцы (2:0 дома и 2:1 на выезде).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Сассуоло» дают — 3.70, ничья оценена — в .

    Ожидаем, что в этой игре прервется бескомпромиссная серия неаполитанцев. Прогнозируем в данном поединке мировой исход. Наша ставка — ничья.

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