«Динамо» К сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках ¼ финала Кубка Украины. Матч пройдет 3 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» К — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

«Динамо» К в минувшем туре УПЛ добыл очередную викторию. На выезде команда Мирчи Луческу разгромила «Львов» (1:4), увеличив отрыв от «Шахтера» до четырех очков.

Сейчас киевская команда занимает 1 место, имея в своем активе 37 очков. При этом подопечные Луческу еще и в Лиге Европы отличились, на неделе обыграв на выезде «Брюгге» (0:1).

Матчи с «Колосом» — испытание для любого соперника. Стоит вспомнить только декабрьскую ничью «Динамо» К с командой из Ковалевки (2:2), а также недавнюю сухую ничью «Колоса» с «Шахтером».

Все прогнозы на футбол

Из последних пяти свиданий с клубом из Киевской области динамовцы трижды победили при одном поражении. К слову, это самое поражение, по сути, лишило тренерского кресла Алексея Михайличенко, после чего в Киеве сенсационно объявился Мирча Луческу.

«Колос»

«Колос» в нынешнем сезоне выступает довольно ровно. Команда Руслана Костышина уже сняла очки с обоих фаворитов чемпионата.

Сейчас «Колос» занимает 7 место в турнирной таблице с 22 очками в активе. При этом атака «Колоса» выглядит не столь грозно: всего 21 гол в 16 поединках.

А вот обороняется «Колос» более успешно. В 16 матчах команда пропустила 18 мячей. Так что и в этом матче гости наверняка будут биться на максимуме своих возможностей.

В минувшем туре чемпионата Украины ковалевцы сенсационно проиграли дома «Руху» (1:2). Причем в том матче эмоций было куда больше, чем непосредственно футбола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.33, на ничью за 5.40, а на «Колос» — за 8.70

Динамовцы, как действующие обладатели Кубка, естественно, не собираются никому отдавать трофей.

Гости дают бой всем оппонентам без исключения, вот и в этой встрече окажут сопротивление лидеру чемпионата Украины.

Класс хозяев выше, несмотря на возможные кадровые перестановки, связанные с выступлением клуба сразу на трех фронтах. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К во 2 тайме с коэффициентом 1.61