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    В Овьедо без забитых мячей не обойдется?

    «Овьедо» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Испании, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Сарагоса»
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    Футболист «Овьедо»
    В воскресенье, 28 февраля, в 27-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем стадионе сыграет с «Сарагосой». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Овьедо» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Февраля 2021 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 23:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 2.75
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Овьедо»

    «Овьедо» перед этим туром разместился на 15 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, имея в своем активе 32 очка и опережает зону вылета на шесть пунктов.

    В минувшем туре первенства «синие» расписали выездную мировую с «Фуэнлабрадой» (2:2), а немного ранее одержали домашнюю волевую победу над «Луго» со счетом 3:1.

    Перед этим «карбайонцы» два раза подряд проигрывали и не побеждали в шести встречах подряд. Причем в четырех из шести тех матчей они не забивали ни одного гола.

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    Поединке на своем поле принесли «Овьедо» 17 очков из 32. Коллектив выиграл четыре встречи при четырех поражениях и пяти мировых исходах. Разница мячей в них составляет 19:15.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» после 26 сыгранных матчей находится на 17 месте в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 27 очков и отрыв от зоны вылета всего в один балл.

    В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» уступили на своей территории «Алькоркону» (0:1), а туром ранее расписали выездную мировую с «Сабаделем», сыграв 1:1, а перед этим они поочередно обыграли дома 1:0 «Понферрадину» и в гостях 2:1 «Малагу».

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    • Отметим, что проиграла «Сарагоса» только два поединка поединок из восьми последних встреч первенства при четырех победах и двух ничьих. За это время ей удалось набрать 14 очков, что на одно больше, чем за первые 18 туров.

    Вне родных стен «Сарагоса» в текущем первенстве набрала всего восемь баллов из 27, выиграв две игры, столько же раз сыграв вничью и девять раз уступив, разница мячей — 8:14.

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    «Овьедо» за последние три очных игры дважды обыграла «Сарагосу» при одной мировой, в первом круге «синие» победили 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.42, победа «Сарагосы» — 3.62, ничья — 2.79.

    В последнее время очные встречи этих команд проходят с обоюдными голами. Прогнозируем, что и на этот раз забьют оба коллектива. Наша ставка — обе забьют: да.

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