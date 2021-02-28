В воскресенье, 28 февраля, в 27-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем стадионе сыграет с «Сарагосой». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Овьедо» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

«Овьедо» перед этим туром разместился на 15 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, имея в своем активе 32 очка и опережает зону вылета на шесть пунктов.

В минувшем туре первенства «синие» расписали выездную мировую с «Фуэнлабрадой» (2:2), а немного ранее одержали домашнюю волевую победу над «Луго» со счетом 3:1.

Перед этим «карбайонцы» два раза подряд проигрывали и не побеждали в шести встречах подряд. Причем в четырех из шести тех матчей они не забивали ни одного гола.

Все прогнозы на футбол

Поединке на своем поле принесли «Овьедо» 17 очков из 32. Коллектив выиграл четыре встречи при четырех поражениях и пяти мировых исходах. Разница мячей в них составляет 19:15.

«Сарагоса»

«Сарагоса» после 26 сыгранных матчей находится на 17 месте в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 27 очков и отрыв от зоны вылета всего в один балл.

В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» уступили на своей территории «Алькоркону» (0:1), а туром ранее расписали выездную мировую с «Сабаделем», сыграв 1:1, а перед этим они поочередно обыграли дома 1:0 «Понферрадину» и в гостях 2:1 «Малагу».

Отметим, что проиграла «Сарагоса» только два поединка поединок из восьми последних встреч первенства при четырех победах и двух ничьих. За это время ей удалось набрать 14 очков, что на одно больше, чем за первые 18 туров.

Вне родных стен «Сарагоса» в текущем первенстве набрала всего восемь баллов из 27, выиграв две игры, столько же раз сыграв вничью и девять раз уступив, разница мячей — 8:14.

«Овьедо» за последние три очных игры дважды обыграла «Сарагосу» при одной мировой, в первом круге «синие» победили 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.42, победа «Сарагосы» — 3.62, ничья — 2.79.

В последнее время очные встречи этих команд проходят с обоюдными голами. Прогнозируем, что и на этот раз забьют оба коллектива. Наша ставка — обе забьют: да.