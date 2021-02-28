«Овьедо»
«Овьедо» перед этим туром разместился на 15 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, имея в своем активе 32 очка и опережает зону вылета на шесть пунктов.
В минувшем туре первенства «синие» расписали выездную мировую с «Фуэнлабрадой» (2:2), а немного ранее одержали домашнюю волевую победу над «Луго» со счетом 3:1.
Перед этим «карбайонцы» два раза подряд проигрывали и не побеждали в шести встречах подряд. Причем в четырех из шести тех матчей они не забивали ни одного гола.
Поединке на своем поле принесли «Овьедо» 17 очков из 32. Коллектив выиграл четыре встречи при четырех поражениях и пяти мировых исходах. Разница мячей в них составляет 19:15.
«Сарагоса»
«Сарагоса» после 26 сыгранных матчей находится на 17 месте в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 27 очков и отрыв от зоны вылета всего в один балл.
В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» уступили на своей территории «Алькоркону» (0:1), а туром ранее расписали выездную мировую с «Сабаделем», сыграв 1:1, а перед этим они поочередно обыграли дома 1:0 «Понферрадину» и в гостях 2:1 «Малагу».
Отметим, что проиграла «Сарагоса» только два поединка поединок из восьми последних встреч первенства при четырех победах и двух ничьих. За это время ей удалось набрать 14 очков, что на одно больше, чем за первые 18 туров.
Вне родных стен «Сарагоса» в текущем первенстве набрала всего восемь баллов из 27, выиграв две игры, столько же раз сыграв вничью и девять раз уступив, разница мячей — 8:14.
«Овьедо» за последние три очных игры дважды обыграла «Сарагосу» при одной мировой, в первом круге «синие» победили 2:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.42, победа «Сарагосы» — 3.62, ничья — 2.79.
В последнее время очные встречи этих команд проходят с обоюдными голами. Прогнозируем, что и на этот раз забьют оба коллектива. Наша ставка — обе забьют: да.