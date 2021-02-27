27 февраля в рамках 26-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Аяччо». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Труа» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» с 52 набранными очками идет во главе турнирной таблицы Лиги 2, имея отрыв от дуэта преследователей в три пункта.

«Синие» в прошлом туре на выезде расписали мировую с «Валансьеном» (2:2), а перед этим вышли победителями в домашней игре против «Родеза» (2:1), что стало четвертым выигрышем за последние семь поединков первенства.

Отметим, что коллектив из Шампани уступил только один раз в девяти минувших встречах чемпионата. Это фиаско состоялось в начале февраля в гостях от конкурента «Клермона» (1:2).

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В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв десять игр при трех мировых исходах. Забить в этих поединках удалось 23 мяча, пропустил коллектив всего девять голов.

«Аяччо»

«Аяччо» с 32 набранными баллами перед этим туром находится на 13 месте в турнирной таблице Лиги 2, оторвавшись на девять баллов от опасной зоны.

Сейчас у корсиканцев 4-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. В своем последнем проведенном матче они дома проиграли «Клермону» (0:2), что стало их третьим фиаско подряд.

Ранее они были разгромлены в гостях «Тулузой» (0:3) в чемпионате и «Лионом» (1:5) в Кубке Франции, а перед этим в рамках первенства островитяне дома расписали мировую с «Осером» (0:0).

На выезде «Аяччо» выступает посредственно, выиграв только три раза из 13. Еще он шесть матчей проиграл и четыре раза делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных — 11:20.

В первом круге «Труа» на Корсике разгромил «Аяччо» со счетом 4:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 1.84, победа «Аяччо» — 4.58, ничья — 3.50.

Лидер первенства сильно проводит домашние встречи. Ожидаем, что и в данном поединке он добудет викторию, одолев середняка чемпионата. Наш прогноз и ставка — победа «Труа».