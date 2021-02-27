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    Лидерство «синих» не пошатнется?

    «Труа» — «Аяччо». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Франции, 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Аяччо»
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    Футболист «Труа»
    27 февраля в рамках 26-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Аяччо». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Труа» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 27 Февраля 2021 года
    Труа
  • Франция. Лига 2
    •  Труа 17:00 Аяччо Аяччо
  • Франция. Лига 2
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Труа»

    «Труа» с 52 набранными очками идет во главе турнирной таблицы Лиги 2, имея отрыв от дуэта преследователей в три пункта.

    «Синие» в прошлом туре на выезде расписали мировую с «Валансьеном» (2:2), а перед этим вышли победителями в домашней игре против «Родеза» (2:1), что стало четвертым выигрышем за последние семь поединков первенства.

    Отметим, что коллектив из Шампани уступил только один раз в девяти минувших встречах чемпионата. Это фиаско состоялось в начале февраля в гостях от конкурента «Клермона» (1:2).

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    В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв десять игр при трех мировых исходах. Забить в этих поединках удалось 23 мяча, пропустил коллектив всего девять голов.

    «Аяччо»

    «Аяччо» с 32 набранными баллами перед этим туром находится на 13 месте в турнирной таблице Лиги 2, оторвавшись на девять баллов от опасной зоны.

    Сейчас у корсиканцев 4-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. В своем последнем проведенном матче они дома проиграли «Клермону» (0:2), что стало их третьим фиаско подряд.

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    • Ранее они были разгромлены в гостях «Тулузой» (0:3) в чемпионате и «Лионом» (1:5) в Кубке Франции, а перед этим в рамках первенства островитяне дома расписали мировую с «Осером» (0:0).

    На выезде «Аяччо» выступает посредственно, выиграв только три раза из 13. Еще он шесть матчей проиграл и четыре раза делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных — 11:20.

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    В первом круге «Труа» на Корсике разгромил «Аяччо» со счетом 4:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 1.84, победа «Аяччо» — 4.58, ничья — 3.50.

    Лидер первенства сильно проводит домашние встречи. Ожидаем, что и в данном поединке он добудет викторию, одолев середняка чемпионата. Наш прогноз и ставка — победа «Труа».

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