В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» в домашнем матче сыграет с «Шальке». Встреча, которая состоится 27 февраля на «Мерседес-Бенц Арене», начнется в 17:30 по мск. «Штутгарт» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Перед стартом данного тура «Штутгарт» с 29 набранными баллами разместился на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая семь пунктов еврокубковой зоне.

«Швабы» в минувшем туре первенства обыграли на выезде «Кельн» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны, в которой было четыре фиаско и две ничьи.

К слову, выигрыш над «козлами» стал только третьим за 11 последних поединков в первенстве страны и обыграны были только коллективы из нижней части турнирной таблицы.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле в этом сезоне «Штутгарт» играет хуже, чем на выезде, набрав только 9 очков из 29. Команда одержала в родных стенах лишь одну викторию, шесть раз сыграла вничью и трижды уступила, разница мячей — 14:16.

«Шальке»

«Шальке» — главный аутсайдер этого чемпионата Германии, который вряд ли избежит вылета. В активе команды лишь девять очков и отставание от ближайшего коллектива составляет восемь пунктов.

В прошлом туре «кобальтовые» потерпели крупное домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (0:4), тем самым продлив свою безвыигрышную серию до семи игр, в трех последних из которых они даже не забивали.

В этом розыгрыше Бундеслиги клуб из Гельзенкирхена одержал только одну викторию, обыграв в родных стенах в начале января на своем поле «Хоффенхайм» со счетом 4:0.

Вне родных стен в текущем первенстве «Шальке» не побеждал, четыре раза сыграв вничью при шести фиаско, забил всего семь голов, а пропустил аж 30 мячей.

В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Германии эти клубы сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Штутгарта» — 1.54, победа «Шальке» — 6.45, ничья — 4.78.

«Кобальтовые» пропускают много, в среднем 2,5 гола за игру. Прогнозируем, что в этом поединке голы в ворота аутсайдера влетят и в первой, и во второй половине игры. Наша ставка на эту встречу — «Штутгарт» забьет в обоих таймах.