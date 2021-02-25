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    Лидеры чемпионата Армении выдадут низовую встречу?

    «Арарат» — «Арарат-Армения». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Армении, 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат» — «Арарат-Армения»
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    Игрок «Арарата»
    25 февраял в перенесенном матче 5-го тура чемпионата Армении по футболу в Ереване на стадионе «Раздан» сыграют «Арарат» и «Арарат-Армения». Поединок начнется в 14:00 по мск. «Арарат» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арарат»

    Чемпион СССР 1973 и чемпион Армении 1993 годов, занявший в минувшем сезоне шестое место, в текущем первенстве на данный момент делит первую строку со своим предстоящим противником.

    За 11 проведенных встреч текущего чемпионата «белые орлы» выиграли шесть поединков, три раза делили очки с оппонентами и дважды проиграли. Разница мячей в этих играх составляет 16:6.

    В этом году коллектив Вардара Бичахчана провел лишь одну игру, в которой смог одолеть на своем поле середняка «Урарту» со счетом 2:0, продлив тем самым свою беспроигрышную серию до восьми матчей во всех турнирах.

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    В этот период «Арарат» праздновал пять викторий и трижды играл вничью. Отметим, что в последних трех встречах клуб из Еревана сохранил свои ворота на замке, а забил за этот период три мяча.

    «Арарат-Армения»

    «Арарат-Армения», которая была основана только в 2017 году, уже успела дважды стать победителем чемпионата Армении.

    В минувшем сезоне «белые-черные» во второй раз взяли золотые медали внутреннего первенства, опередив ближайшего преследователя «Ноа» на четыре очка. Этому же коллективу они проиграли в финале Кубка страны.

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    • В текущем первенстве дружина Давида Кампаньи с 16 набранными баллами делит первую позицию с «Араратом», выиграв шесть встреч при трех ничьих и одном фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:4.

    В 2021 году ереванцы также провели лишь один поединок, одолев в домашней игре 2:1 «Пюник». Сейчас на счету «Арарат-Армения» 8-матчевая беспроигрышная серия в официальных матчах, где шесть были выиграны.

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    В истории противостояний этих команд семь раз побеждал «Арарат-Армения», раз выиграл «Арарат» и еще раз они сыграли вничью (0:0), которая была в первом круге текущего первенства.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Арарат-Армении» — 2.60, победа «Арарата» — 2.90, ничья — 3.30.

    Так как оба коллектива отличаются надежной игрой в обороне на внутренней арене, то от их очного противостояния следует ждать низового исхода. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5.

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