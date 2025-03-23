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    Калинская возьмет реванш у Пегулы за поражение в Берлине?

    Калинская — Пегула. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Пегула
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Калинская

    Анна попала в число сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ей надо было выиграть лишь один матч.

    Вопреки ожиданиям, российская теннисистка одержала разгромную победу над японкой Моюкой Утидзимой — 6:1, 6:3.

    Калинская прервала серию из четырех поражений. При этом здесь важно отметить, что во всех случаях главной причиной неудач были проблемы со здоровьем, которые беспокоят ее с самого начала сезона.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Калинская проиграла в стартовом матче американке Алисии Паркс, а в Дубае уступила украинке Элине Свитолиной со счетом (1:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом году Калинская смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Сингапуре.

    Пегула

    Джессика в первом матче выиграла у Бернарды Перы — 6:4, 6:4.

    В Индиан-Уэллс американская теннисистка легко прошла первые раунды, в но 1/8 финала неожиданно проиграла Элине Свитолиной — 5:7, 6:1, 6:2.

    При этом Пегула выиграла восемь из девяти последних матчей.

    В начале марта Пегула стала чемпионкой в Остине. На этом турнире она проиграла лишь один сет.

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    После 2021 года Джессика ни разу не проигрывала в Майами раньше 1/4 финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 3.52, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: в прошлом году Анна проиграла Джессике в финале травяного турнира в Берлине — 7:6, 4:6, 6:7. Россиянка как минимум навяжет борьбу и в предстоящем матче. Правда, только в том случае, если ее ничего не беспокоит. В случае с Калинской этот момент теперь всегда нужно учитывать, поскольку в последнее время ей редко удается демонстрировать свой лучший теннис именно из-за травм.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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