Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калинская

Анна попала в число сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ей надо было выиграть лишь один матч.

Вопреки ожиданиям, российская теннисистка одержала разгромную победу над японкой Моюкой Утидзимой — 6:1, 6:3.

Калинская прервала серию из четырех поражений. При этом здесь важно отметить, что во всех случаях главной причиной неудач были проблемы со здоровьем, которые беспокоят ее с самого начала сезона.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Калинская проиграла в стартовом матче американке Алисии Паркс, а в Дубае уступила украинке Элине Свитолиной со счетом (1:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Калинская смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Сингапуре.

Пегула

Джессика в первом матче выиграла у Бернарды Перы — 6:4, 6:4.

В Индиан-Уэллс американская теннисистка легко прошла первые раунды, в но 1/8 финала неожиданно проиграла Элине Свитолиной — 5:7, 6:1, 6:2.

При этом Пегула выиграла восемь из девяти последних матчей.

В начале марта Пегула стала чемпионкой в Остине. На этом турнире она проиграла лишь один сет.

После 2021 года Джессика ни разу не проигрывала в Майами раньше 1/4 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 3.52, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: в прошлом году Анна проиграла Джессике в финале травяного турнира в Берлине — 7:6, 4:6, 6:7. Россиянка как минимум навяжет борьбу и в предстоящем матче. Правда, только в том случае, если ее ничего не беспокоит. В случае с Калинской этот момент теперь всегда нужно учитывать, поскольку в последнее время ей редко удается демонстрировать свой лучший теннис именно из-за травм.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.