23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Исландия на своем поле сыграет против Косова. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Исландия — Косово, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Исландия

Турнирное положение: Исландия со счетом 1:2 проиграла на выезде в первом матче плей-офф за право выступать во втором дивизионе, поэтому теперь ей нужно выиграть на своем поле.

Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.

Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Косовом игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Исландия в гостях потерпела разгром от Уэльса (1:4).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив набрал максимум очков, одержав уверенную победу над Черногорией на выезде с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Исландия выиграла лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что нынешний соперник демонстрирует отличную форму.

Орри Оускарссон — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

Косово

Турнирное положение: Косово обыграл нынешнего соперника на своем поле со счетом 2:1 в первом поединке, поэтому для выхода во второй дивизион его устроит даже ничья.

Команда по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в поединках плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей со Исландией игре в последнем туре группы Лиги наций Косово на своем поле обыграл Литву (1:0).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без баллов, потерпев крупное поражение на чужом поле от Румынии с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Косово проиграл лишь раз при пяти победах.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно против соперника, который сейчас переживает если не кризис, то явный спад.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Исландии забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Исландии забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Косова хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Исландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.30, победа Косова — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в последнем матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей Исландии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25