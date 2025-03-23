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    Отыграется ли Исландия против Косова?

    Исландия — Косово: Хозяева проиграли в первом матче, но отыграются ли они дома? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.97 и 2.25

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    Эльвис Реджбечай (Косово)
    23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Исландия на своем поле сыграет против Косова. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Исландия — Косово, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С 23 Марта 2025 года

    Исландия

  • Рейкьявик
    •  Исландия 20:00 Косово

    Косово

  • Лига наций УЕФА. C2
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    Исландия

    Турнирное положение: Исландия со счетом 1:2 проиграла на выезде в первом матче плей-офф за право выступать во втором дивизионе, поэтому теперь ей нужно выиграть на своем поле.

    Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.

    Исландия — Косово: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Косовом игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Исландия в гостях потерпела разгром от Уэльса (1:4).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив набрал максимум очков, одержав уверенную победу над Черногорией на выезде с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Исландия выиграла лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам плохие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что нынешний соперник демонстрирует отличную форму.

    Орри Оускарссон — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

    Косово

    Турнирное положение: Косово обыграл нынешнего соперника на своем поле со счетом 2:1 в первом поединке, поэтому для выхода во второй дивизион его устроит даже ничья.

    Команда по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в поединках плей-офф.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей со Исландией игре в последнем туре группы Лиги наций Косово на своем поле обыграл Литву (1:0).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без баллов, потерпев крупное поражение на чужом поле от Румынии с результатом 0:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Косово проиграл лишь раз при пяти победах.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно против соперника, который сейчас переживает если не кризис, то явный спад.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Исландии забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Исландии забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Косова хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Исландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.30, победа Косова — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Между тем, в последнем матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей Исландии.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    Исландия — Косово: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 23.03.202520:00. Отыграется ли Исландия против Косова?
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