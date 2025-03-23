Сербия
Австрия
Сербия
Турнирное положение: Сербия со счетом 1:1 сыграла вничью на выезде в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе, поэтому теперь ей нужно выигрывать дома.
Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.
Сербия — Австрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Австрией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Сербия на своем поле разошлась миром с Данией (0:0).
Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал только один балл, сыграв вничью со Швейцарией в чужих стенах с результатом 1:1.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Сербия ни разу не выиграла, а в трех последних матчах довольствовалась миром.
Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник уже давно не проигрывает.
Четыре гола команды в текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Австрия
Турнирное положение: Австрия сыграла вничью на своем поле со счетом 1:1 в первом поединке, поэтому для выхода в элитный дивизион ей нужно побеждать на выезде.
Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.
Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей с Сербией игре в последнем туре группы Лиги наций Австрия дома поделила очки со Словенией (1:1).
Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал максимум баллов, одержав в чужих стенах победу над Казахстаном результатом 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Австрия ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.
Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто против столь неуступчивого соперника.
Михаэль Грегорич — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Сербия сыграла вничью
- в шести из восьми последних матчей Сербии хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Австрии забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.40, победа Сербии — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
- 2.12Уэльс — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Молдова — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Германия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.
Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: Австрия победит за 2.55