23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Сербия на своем поле сыграет против Австрии. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Австрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сербия

Турнирное положение: Сербия со счетом 1:1 сыграла вничью на выезде в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе, поэтому теперь ей нужно выигрывать дома.

Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.

Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Австрией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Сербия на своем поле разошлась миром с Данией (0:0).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал только один балл, сыграв вничью со Швейцарией в чужих стенах с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Сербия ни разу не выиграла, а в трех последних матчах довольствовалась миром.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник уже давно не проигрывает.

Четыре гола команды в текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Австрия

Турнирное положение: Австрия сыграла вничью на своем поле со счетом 1:1 в первом поединке, поэтому для выхода в элитный дивизион ей нужно побеждать на выезде.

Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.

Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей с Сербией игре в последнем туре группы Лиги наций Австрия дома поделила очки со Словенией (1:1).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал максимум баллов, одержав в чужих стенах победу над Казахстаном результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Австрия ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто против столь неуступчивого соперника.

Михаэль Грегорич — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Сербия сыграла вничью

в шести из восьми последних матчей Сербии хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Австрии забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.40, победа Сербии — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: Австрия победит за 2.55