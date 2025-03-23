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    Пустит ли Сербия в элиту Австрию?

    Сербия — Австрия: в первом матче соперники разошлись миром — кто победит в ответном? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.82 и 2.55

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    Прогноз и ставки на Сербия — Австрия
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    Михаэль Грегорич
    23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Сербия на своем поле сыграет против Австрии. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Австрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В 23 Марта 2025 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 20:00 Австрия

    Австрия

  • Вена
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    Сербия

    Турнирное положение: Сербия со счетом 1:1 сыграла вничью на выезде в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе, поэтому теперь ей нужно выигрывать дома.

    Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.

    Сербия — Австрия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Австрией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Сербия на своем поле разошлась миром с Данией (0:0).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал только один балл, сыграв вничью со Швейцарией в чужих стенах с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Сербия ни разу не выиграла, а в трех последних матчах довольствовалась миром.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник уже давно не проигрывает.

    Четыре гола команды в текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Австрия

    Турнирное положение: Австрия сыграла вничью на своем поле со счетом 1:1 в первом поединке, поэтому для выхода в элитный дивизион ей нужно побеждать на выезде.

    Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей с Сербией игре в последнем туре группы Лиги наций Австрия дома поделила очки со Словенией (1:1).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал максимум баллов, одержав в чужих стенах победу над Казахстаном результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Австрия ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто против столь неуступчивого соперника.

    Михаэль Грегорич — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Сербия сыграла вничью

    • в шести из восьми последних матчей Сербии хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Австрии забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.40, победа Сербии — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: Австрия победит за 2.55

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    Сербия — Австрия: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 23.03.202520:00. Пустит ли Сербия в элиту Австрию?
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