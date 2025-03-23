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    Выбросит ли Словакия из 2-го дивизиона Словению?

    Словения — Словакия: Хозяева увезли ничью из Братиславы, но выиграют ли они дома? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.98 и 2.30

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    Прогноз и ставки на Словения — Словакия
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    Беньямин Шешко
    23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Словения на своем поле сыграет против Словакии. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Словения — Словакия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С 23 Марта 2025 года

    Словения

  • Любляна
    •  Словения 20:00 Словакия

    Словакия

  • Братислава
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    Словения

    Турнирное положение: Словения со счетом 0:0 сыграла вничью на выезде в первом матче плей-офф за право выступать во втором дивизионе, поэтому теперь ей нужно выиграть на своем поле.

    Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в поединках плей-офф.

    Словения — Словакия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей перед встречей со Словакией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Словения в гостях сыграла вничью с Австрией (1:1).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев разгромное поражение от Норвегии с результатом 1:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Словения не выиграла при одном поражении и двух ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть фактор своего поля и примерно тот же класс соперника, они все же немалы.

    Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с пятью голами.

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия разошлась мировой с нынешним соперником на своем поле со счетом 0:0 в первом поединке, поэтому для выхода во второй дивизион ей также нужно побеждать.

    Команда по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем перед встречей со Словенией поединке в последнем туре группы Лиги наций Словакия на своем поле обыграла Эстонию (1:0).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без баллов, потерпев поражение на чужом поле от Швеции с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия проиграла лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно против соперника, который примерно соответствует их классу.

    Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Словении хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей Словакии забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Словакии забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа Словакии — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.

    Прогноз:в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Словакии.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

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