23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Словения на своем поле сыграет против Словакии. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Словения — Словакия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Словения

Турнирное положение: Словения со счетом 0:0 сыграла вничью на выезде в первом матче плей-офф за право выступать во втором дивизионе, поэтому теперь ей нужно выиграть на своем поле.

Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в поединках плей-офф.

Последние матчи: в предыдущей перед встречей со Словакией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Словения в гостях сыграла вничью с Австрией (1:1).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев разгромное поражение от Норвегии с результатом 1:4.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Словения не выиграла при одном поражении и двух ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть фактор своего поля и примерно тот же класс соперника, они все же немалы.

Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с пятью голами.

Словакия

Турнирное положение: Словакия разошлась мировой с нынешним соперником на своем поле со счетом 0:0 в первом поединке, поэтому для выхода во второй дивизион ей также нужно побеждать.

Команда по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем перед встречей со Словенией поединке в последнем туре группы Лиги наций Словакия на своем поле обыграла Эстонию (1:0).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без баллов, потерпев поражение на чужом поле от Швеции с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия проиграла лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно против соперника, который примерно соответствует их классу.

Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Словении хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей Словакии забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Словакии забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа Словакии — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.65.

Прогноз:в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Словакии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30