Американец Себастьян Корда сыграет против грека Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Корда

Себастьян в первом матче спокойно выиграл у 134-й ракетки мира Элиота Спиццирри — 6:4, 6:2.

В этом году американец до сих провел лишь восемь матчей.

В начале января (на своем первом турнире в 2025-м) Корда дошел до финала в Аделаиде, в котором проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. После этого у него начался очередной спад.

На Australian Open Корда проиграл во втором круге австралийцу Алесандру Вукичу.

Прогнозы на теннис

Еще одним разочарованием стало поражение от финна Отто Виртанена на старте турнира в Марселе.

В Индиан-Уэллс Корда уступил в первом матче 38-летнему Гаэлю Монфису со счетом 6:7, 6:7.

Циципас

Стефанос на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс дошел до четвертого круга.

Прежде чем проиграть Хольгеру Руне, грек одержал уверенные победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом и Маттео Берреттини.

Но пока что главным достижением Циципаса в этом сезоне остается победа на «пятисотнике» в Дубае, благодаря которой он наконец-то вернулся в топ-10.

В первом матче на текущем турнире Циципас с трудом выиграл у тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга — 4:6, 7:5, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: многое будет зависеть от состояния американца, которого постоянно беспокоят мышечные повреждения. В плане выносливости ему действительно далеко до грека. Если матч получится затяжным, Циципас, скорее всего, дожмет Корду.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.17.