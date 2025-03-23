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    Циципас и Корда дойдут до решающего тай-брейка?

    Корда — Циципас. Ставка (к. 2.17) и прогноз на Мастерс в Индиан-Уэллс 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Американец Себастьян Корда сыграет против грека Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 23 Марта 2025 года

    Себастьян Корда

  • США
    •  Себастьян Корда 20:30 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Корда

    Себастьян в первом матче спокойно выиграл у 134-й ракетки мира Элиота Спиццирри — 6:4, 6:2.

    В этом году американец до сих провел лишь восемь матчей.

    В начале января (на своем первом турнире в 2025-м) Корда дошел до финала в Аделаиде, в котором проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. После этого у него начался очередной спад.

    На Australian Open Корда проиграл во втором круге австралийцу Алесандру Вукичу.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним разочарованием стало поражение от финна Отто Виртанена на старте турнира в Марселе.

    В Индиан-Уэллс Корда уступил в первом матче 38-летнему Гаэлю Монфису со счетом 6:7, 6:7.

    Циципас

    Стефанос на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс дошел до четвертого круга.

    Прежде чем проиграть Хольгеру Руне, грек одержал уверенные победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом и Маттео Берреттини.

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  • 03/03/2025

    • Но пока что главным достижением Циципаса в этом сезоне остается победа на «пятисотнике» в Дубае, благодаря которой он наконец-то вернулся в топ-10.

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    В первом матче на текущем турнире Циципас с трудом выиграл у тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга — 4:6, 7:5, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: многое будет зависеть от состояния американца, которого постоянно беспокоят мышечные повреждения. В плане выносливости ему действительно далеко до грека. Если матч получится затяжным, Циципас, скорее всего, дожмет Корду.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.17.

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    Корда — Циципас: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 23.03.202520:30. Циципас и Корда дойдут до решающего тай-брейка?
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