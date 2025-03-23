Себастьян Корда
Стефанос Циципас
Корда
Себастьян в первом матче спокойно выиграл у 134-й ракетки мира Элиота Спиццирри — 6:4, 6:2.
В этом году американец до сих провел лишь восемь матчей.
В начале января (на своем первом турнире в 2025-м) Корда дошел до финала в Аделаиде, в котором проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. После этого у него начался очередной спад.
На Australian Open Корда проиграл во втором круге австралийцу Алесандру Вукичу.
Еще одним разочарованием стало поражение от финна Отто Виртанена на старте турнира в Марселе.
В Индиан-Уэллс Корда уступил в первом матче 38-летнему Гаэлю Монфису со счетом 6:7, 6:7.
Циципас
Стефанос на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс дошел до четвертого круга.
Прежде чем проиграть Хольгеру Руне, грек одержал уверенные победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом и Маттео Берреттини.
Но пока что главным достижением Циципаса в этом сезоне остается победа на «пятисотнике» в Дубае, благодаря которой он наконец-то вернулся в топ-10.
В первом матче на текущем турнире Циципас с трудом выиграл у тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга — 4:6, 7:5, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: многое будет зависеть от состояния американца, которого постоянно беспокоят мышечные повреждения. В плане выносливости ему действительно далеко до грека. Если матч получится затяжным, Циципас, скорее всего, дожмет Корду.
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Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.17.