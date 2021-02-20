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    Справится ли «Атлетико» с «Леванте» со второго раза?

    «Атлетико» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.15) на чемпионат Испании по футболу 20 февраля 2021 года

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    «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» в прошлом туре
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:15 мск. «Атлетико» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Февраля 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 18:15 Леванте Леванте
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 7.30
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» все еще уверенно лидирует в таблице. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

    Тем не менее, с недавних пор она чаще допускает осечки. Так, недавно произошла первая за восемь матчей первенства потеря очков, когда в домашнем матче мадридцы не смогли обыграть «Сельту» (2:2).

    В позапрошлом туре «Матрасники» вернулись на победный путь, одолев на выезде «Гранаду» (2:1). Но в предыдущем матче они снова оступились — на выезде против грядущего оппонента в отложенной встрече.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    И все же, отрыв от второго в таблице «Реала» составляет шесть очков при одном матче в запасе. Всего клуб выиграл 10 из 13 прошлых поединков во всех турнирах при двух ничьих и одном поражении.

    «Леванте»

    «Леванте» нынешний сезон проводит на приличном для себя уровне, ведь нынешнее 11 место однозначно стоит считать неплохой диспозицией.

    В активе у «Лягушек» 28 очков в 23 матчах. При этом атака команды довольно результативна — 32 результативных удара.

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    • Тем не менее, в четырех предыдущих матчах «Лягушки» не смогли победить. В прошлом туре они сыграли вничью с «Матрасниками» (1:1).

    Ранее «Леванте» уступил «Осасуне» (0:1), а перед этим сыграл в Кубке Испании с «Атлетиком» (1:1) в первой игре полуфинала, а еще раньше «Леванте» дома потерял очки с «Гранадой» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.

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