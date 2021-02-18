«Олимпиакос» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 20:55 мск. «Олимпиакос» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» в нынешнем сезоне традиционно является главным фаворитом на внутренней арене. Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице Примейра-лиги.

Даже несмотря на то, что «Олимпиакос» проиграл в минувшем туре «Панатинаикосу» (2:1), на лидерство этот конфуз не повлиял. Отрыв от преследователей сейчас составляет 14 очков.

«Олимпиакос» вполне может сосредоточиться на успешном выступлении в Лиге Европы. Тем более, голландский оппонент отнюдь не выглядит непроходимым.

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«Олимпиакос» дома играет вполне успешно. Вот и в этой встрече греки наверняка будут стремиться преуспеть у ворот соперника.

ПСВ

ПСВ в минувшем туре Эредивизи потерял важнейшие очки. Выездная ничья с «Ден Хааг» (2:2) сильно ударила по амбициям эйндховенцев побороться за титул с «Аяксом».

Сейчас команда занимает 2 место в турнирной таблице с 47 очками в активе. Правда, атака ПСВ традиционно выглядит мощно: забит 51 мяч в 22 матчах.

Нынешний сезон для команды явно не назовешь успешным. Догнать «Аякс» будет уже крайне сложно. Да и результаты ПСВ хромают на обе ноги.

Ко всем прочим проблемам, стоит отметить, что эйндховенцы пропускают в чемпионате больше гола за игру. В 22 матчах пропущено 24 гола, что для гранда многовато.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Олимпиакос» за 2.09, на ничью за 3.72, а на ПСВ — за 3.60

«Олимпиакос» дома представляет из себя реальную силу, к тому же намерен воспользоваться проблемами голландцев в обороне.

ПСВ угодил в кризисную полосу, но наверняка будет стараться забить гол на выезде.

В матчах примерно равных по классу оппонентов, соперники зачастую начинают с места в карьер. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.77