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    «Рединг» в Бристоле начнет мощно?

    «Бристоль Сити» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, Чемпионшип, 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Рединг»
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    Алфа Семеду
    «Бристоль Сити» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 30 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 22:45 мск. «Бристоль Сити» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» в нынешнем сезоне вполне привычно находится на экваторе турнирной таблицы. В общем, команда без задач и заметных турнирных перспектив.

    Статистика у бристольцев тоже средненькая. Команда блекло атакует — лишь 29 голов в 29 матчах. При этом пропускает «Бристоль Сити» чаще — 39 мячей.

    В минувшем туре «Бристоль Сити» уступил, да еще и как! На выезде команда была фактически деклассирована «Уотфордом» со счетом 6:0.

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    Поединки против «Рединга» для команды проходят традиционно непросто. Из 5 последних встреч соперники по два раза победили при одной ничьей. Равенство, как ни крути!

    «Рединг»

    «Рединг» в минувшем туре также проиграл. Разница лишь в том, что дома команда уступила с более приемлемым счетом «Миллуолу» (1:2).

    Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 48 очками в активе. Правда, атака «Рединга», что называется, цветет и пахнет: забито только 42 мяча в 29 встречах.

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    • Сейчас команда пытается побороться за прямой выход в АПЛ. Правда, для этого нужно будет, как минимум, подтянуть игру в обороне, ведь пропущено уже 34 мяча.

    При этом, «Рединг» без побед уже три матча. Причем два последних поединка команда проиграла: обе раза — в родных стенах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рединг» за 2.11, на ничью за 3.48, а на «Бристоль Сити» — за 3.60

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    «Бристоль Сити» выступает неровно, к тому же вряд ли психологически отойдет от оплеухи в минувшем туре.

    «Рединг» давненько не выигрывает, но с учетом задачи подняться повыше, явно намерен взять очки.

    Гости борются за повышение в классе, стало быть, будут активно действовать в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67

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