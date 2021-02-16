«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне вполне привычно находится на экваторе турнирной таблицы. В общем, команда без задач и заметных турнирных перспектив.
Статистика у бристольцев тоже средненькая. Команда блекло атакует — лишь 29 голов в 29 матчах. При этом пропускает «Бристоль Сити» чаще — 39 мячей.
В минувшем туре «Бристоль Сити» уступил, да еще и как! На выезде команда была фактически деклассирована «Уотфордом» со счетом 6:0.
Поединки против «Рединга» для команды проходят традиционно непросто. Из 5 последних встреч соперники по два раза победили при одной ничьей. Равенство, как ни крути!
«Рединг»
«Рединг» в минувшем туре также проиграл. Разница лишь в том, что дома команда уступила с более приемлемым счетом «Миллуолу» (1:2).
Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 48 очками в активе. Правда, атака «Рединга», что называется, цветет и пахнет: забито только 42 мяча в 29 встречах.
Сейчас команда пытается побороться за прямой выход в АПЛ. Правда, для этого нужно будет, как минимум, подтянуть игру в обороне, ведь пропущено уже 34 мяча.
При этом, «Рединг» без побед уже три матча. Причем два последних поединка команда проиграла: обе раза — в родных стенах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рединг» за 2.11, на ничью за 3.48, а на «Бристоль Сити» — за 3.60
«Бристоль Сити» выступает неровно, к тому же вряд ли психологически отойдет от оплеухи в минувшем туре.
«Рединг» давненько не выигрывает, но с учетом задачи подняться повыше, явно намерен взять очки.
Гости борются за повышение в классе, стало быть, будут активно действовать в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67