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    Оступится ли «Интер» на «Лацио»?

    «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставка (к. 2.37) на матч чемпионата Италии по футболу 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лацио»
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    «Интер» занимает второе место
    В воскресенье, 14 февраля, в рамках 22 тура чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Лацио». Встреча на арене «Джузеппе Меацца» начнется в 22:45 мск. «Интер» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Февраля 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    С начала января подопечные Антонио Конте выиграли у «Кротоне» (6:2), «Ювентуса» (2:0), «Беневенто» (4:0) и «Фиорентину», поделили очки с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0), а также проиграли «Сампдории» (1:2).

    13 января «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев ту же «Фиорентину» (2:1 д. в.). Затем он прошел «Милан» (2:1).

    В первой игре полуфинала уступил на выезде «Ювентусу» (1:2), а в ответном поединке «нерадзурри» не сумели отыграться, закончив мировой 0:0.

    Все прогнозы на Серию А

    Миланский коллектив расположился на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 47 баллами и отставанием в два очка от соседей.

    «Лацио»

    Для «Лацио» нынешний сезон проходит обыденно. Вот и текущее пятое место едва ли может удовлетворить амбиции клуба.

    В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Кальяри» (1:0). Так что борьба за зону Лиги чемпионов для римлян не закончена.

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    • «Лацио» не так уж активно атакует (36 мячей). И это, заметьте, при наличии в составе блестящего Чиро Иммобиле, на счету которого 14 точных выстрелов.

    Тем не менее, «бьянкочелести» демонстрируют хорошую форму, одержав семь побед в восьми поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,37.

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