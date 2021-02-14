В воскресенье, 14 февраля, в рамках 22 тура чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Лацио». Встреча на арене «Джузеппе Меацца» начнется в 22:45 мск. «Интер» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

С начала января подопечные Антонио Конте выиграли у «Кротоне» (6:2), «Ювентуса» (2:0), «Беневенто» (4:0) и «Фиорентину», поделили очки с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0), а также проиграли «Сампдории» (1:2).

13 января «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев ту же «Фиорентину» (2:1 д. в.). Затем он прошел «Милан» (2:1).

В первой игре полуфинала уступил на выезде «Ювентусу» (1:2), а в ответном поединке «нерадзурри» не сумели отыграться, закончив мировой 0:0.

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Миланский коллектив расположился на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 47 баллами и отставанием в два очка от соседей.

«Лацио»

Для «Лацио» нынешний сезон проходит обыденно. Вот и текущее пятое место едва ли может удовлетворить амбиции клуба.

В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Кальяри» (1:0). Так что борьба за зону Лиги чемпионов для римлян не закончена.

«Лацио» не так уж активно атакует (36 мячей). И это, заметьте, при наличии в составе блестящего Чиро Иммобиле, на счету которого 14 точных выстрелов.

Тем не менее, «бьянкочелести» демонстрируют хорошую форму, одержав семь побед в восьми поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,37.