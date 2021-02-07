7 февраля в рамках 24-го тура французской Лиги 1 «Нант» на своей арене сразится с «Лиллем». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Нант» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» с 19 набранными очками идет на 17 месте в турнирной таблице Лиги 1, но зону переходных матчей (18 строка), опережает только по лучшей разнице мячей, сыграв на игру больше.

В минувшем туре «канарейки» расписали мировую с «Сент-Этьеном» (1:1) в гостях, а перед этим дома проиграли Монако со счетом 1:2, что стало на тот момент их вторым подряд проигрыш.

До этого они три раза кряду играли вничью. Стоит отметить, что не побеждает коллектив уже на протяжении 14 матчей первенства, набрав за это время лишь восемь очков.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах в текущем чемпионате «Нант» более половины матчей сыграл вничью (6 из 11), еще два раза он выиграл и трижды терпел фиаско, разница мячей в этих поединках составляет 12:17.

«Лилль»

«Лилль» в этом сезоне борется за чемпионство с ПСЖ и «Лионом» и сейчас занимает первое место, набрав 51 очко и опережает своих преследователей на 2 и 3 балла.

В своем последнем проведенном матче «доги» разгромили на выезде «Бордо» со счетом 3:0. Эта виктория стала для них пятой подряд, где они пропустили всего лишь один гол.

Правда, четыре из пяти викторий были добыты с разницей в один мяч. Отметим, что коллектив проиграл всего один из 12 последних матчей в Лиге 1 и одержал за это время десять побед.

В гостях в текущем розыгрыше Лиги 1 «Лилль» добыл семь победных результатов, трижды делил очки с оппонентами и потерпел только одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 19:8.

В матче первого круга «Лилль» дома взял верх над «Нантом» со счетом 2:0. «Канарейки» не выигрывает у «догов» в последних 11 очных встречах, уступив в девяти из них.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.92.

На викторию «Нанта» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.62.

«Канарейки» для «догов» являются удобным соперником, поэтому и от данной встречи ждем победы гостей. Наша ставка на эту игру — П2.